晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超火燙！大谷翔平今年春訓首度雙安 熱身賽打擊率達0.417

2025/03/07 07:50

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在與遊騎兵的比賽中以4打數2安打，連續4場敲安，今年熱身賽首度雙安，道奇靠著MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）、明星捕手史密斯（Will Snith）和艾德曼（Tommy Edman）3轟加持下，終場以8：4擊敗對手。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，1局下首打席就從遊騎兵35歲先發右投布坎南（David Buchanan）手中敲出左外野二壘安打，熱身賽連續4場敲安，之後靠著對手失誤跑回第1分，3、4兩局分別敲出左外野飛球接殺和二壘滾地球刺殺，大谷在6局下面對26歲左投沛寧頓（Walter Pennington）擊出左外野安打，隨後就換代跑退場休息。大谷此役4打數2安打，熱身賽狀況絕好調，打擊率高達0.417，OPS為1.167。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

道奇今天砲聲隆隆，8分中有4分都是靠全壘打，佛里曼在3局下率先開轟，敲出左外野陽春彈，這是他在熱身賽的第3轟，史密斯下個半局也如法炮製，艾德曼在6局下則是敲出中左外野2分彈。另外，新同學康佛托（Michael Conforto）單場繳出3安猛打賞，道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）繳出3局3K無失分的好投，拿下熱身賽首勝。

對於大谷翔平火燙的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚，大谷的長打打的很漂亮，兩好球後的應對也很棒，之後面對左投敲安，這代表他目前的狀況非常好。

大谷翔平在3、4兩局多次擊出界外球，導致球棒斷裂，羅伯斯也開玩笑說道：「看來我們得準備更多球棒才行。」教練團原本只計畫讓大谷打3個打席，羅伯斯透露，大谷希望再打一個打席，以好的感覺結束比賽，這樣看起來是一個正確的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中