MLB》超火燙！大谷翔平今年春訓首度雙安 熱身賽打擊率達0.417

大谷翔平。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在與遊騎兵的比賽中以4打數2安打,連續4場敲安,今年熱身賽首度雙安,道奇靠著MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)、明星捕手史密斯(Will Snith)和艾德曼(Tommy Edman)3轟加持下,終場以8:4擊敗對手。

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊,1局下首打席就從遊騎兵35歲先發右投布坎南(David Buchanan)手中敲出左外野二壘安打,熱身賽連續4場敲安,之後靠著對手失誤跑回第1分,3、4兩局分別敲出左外野飛球接殺和二壘滾地球刺殺,大谷在6局下面對26歲左投沛寧頓(Walter Pennington)擊出左外野安打,隨後就換代跑退場休息。大谷此役4打數2安打,熱身賽狀況絕好調,打擊率高達0.417,OPS為1.167。

大谷翔平。(美聯社)

道奇今天砲聲隆隆,8分中有4分都是靠全壘打,佛里曼在3局下率先開轟,敲出左外野陽春彈,這是他在熱身賽的第3轟,史密斯下個半局也如法炮製,艾德曼在6局下則是敲出中左外野2分彈。另外,新同學康佛托(Michael Conforto)單場繳出3安猛打賞,道奇27歲火球男梅伊(Dustin May)繳出3局3K無失分的好投,拿下熱身賽首勝。

對於大谷翔平火燙的表現,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)大讚,大谷的長打打的很漂亮,兩好球後的應對也很棒,之後面對左投敲安,這代表他目前的狀況非常好。

大谷翔平在3、4兩局多次擊出界外球,導致球棒斷裂,羅伯斯也開玩笑說道:「看來我們得準備更多球棒才行。」教練團原本只計畫讓大谷打3個打席,羅伯斯透露,大谷希望再打一個打席,以好的感覺結束比賽,這樣看起來是一個正確的決定。

Shohei Ohtani basehit for his 2nd hit of the day!

SportsNetLA pic.twitter.com/MxOGIUGVC9