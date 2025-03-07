MLB》超火燙！大谷翔平今年春訓首度雙安 熱身賽打擊率達0.417

大谷翔平。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在與遊騎兵的比賽中以4打數2安打，連續4場敲安，今年熱身賽首度雙安，道奇靠著MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）、明星捕手史密斯（Will Snith）和艾德曼（Tommy Edman）3轟加持下，終場以8：4擊敗對手。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，1局下首打席就從遊騎兵35歲先發右投布坎南（David Buchanan）手中敲出左外野二壘安打，熱身賽連續4場敲安，之後靠著對手失誤跑回第1分，3、4兩局分別敲出左外野飛球接殺和二壘滾地球刺殺，大谷在6局下面對26歲左投沛寧頓（Walter Pennington）擊出左外野安打，隨後就換代跑退場休息。大谷此役4打數2安打，熱身賽狀況絕好調，打擊率高達0.417，OPS為1.167。

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大谷翔平。（美聯社）

道奇今天砲聲隆隆，8分中有4分都是靠全壘打，佛里曼在3局下率先開轟，敲出左外野陽春彈，這是他在熱身賽的第3轟，史密斯下個半局也如法炮製，艾德曼在6局下則是敲出中左外野2分彈。另外，新同學康佛托（Michael Conforto）單場繳出3安猛打賞，道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）繳出3局3K無失分的好投，拿下熱身賽首勝。

對於大谷翔平火燙的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚，大谷的長打打的很漂亮，兩好球後的應對也很棒，之後面對左投敲安，這代表他目前的狀況非常好。

大谷翔平在3、4兩局多次擊出界外球，導致球棒斷裂，羅伯斯也開玩笑說道：「看來我們得準備更多球棒才行。」教練團原本只計畫讓大谷打3個打席，羅伯斯透露，大谷希望再打一個打席，以好的感覺結束比賽，這樣看起來是一個正確的決定。

Shohei Ohtani basehit for his 2nd hit of the day!

SportsNetLA pic.twitter.com/MxOGIUGVC9 — James （@ShotimeLAD） March 6, 2025

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