MLB》道奇教頭讚賞的春訓MVP 工具人柏特打擊率高達4成58

柏特。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲工具人柏特（David Bote）休賽季以小聯盟合約加盟道奇，柏特今天替補出賽貢獻1安，春訓熱身賽打擊率高達4成58，堪稱道奇今年春訓的驚奇之一。

道奇今天在熱身賽面對遊騎兵，柏特在第6局上場接替守一壘，2打數貢獻1支二壘安打。柏特目前在熱身賽出賽10場，交出2轟、9打點，打擊率4成58的驚人成績，整體攻擊指數（OPS）高達1.313。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪時曾讚賞柏特，「他表現很棒，我想如果我們要有一個春訓MVP，那就會是他。」

羅伯斯認為，柏特能應對面對左投或右投，「我喜歡他的能量，他每天來這裡打球，交出好的打席。我們過去幾年一直在對面的球隊見過他，但現在每天看到他，他真的令人印象深刻。」

柏特生涯主要鎮守內野防區，也能勝任兩個外野角落的位置。羅伯斯說，「我們對他守二壘、三壘、一壘感到滿意，他是一名棒球選手，因此無論要求他做什麼，他都會全力以赴。」

柏特是在2012年美職選秀會被小熊選進，2018年首度登上大聯盟舞台，上季出賽37場，貢獻6打點、打擊率3成04的成績。柏特在大聯盟有6個賽季，合計出賽421場，累積15轟、53分打點，平均打擊率3成18。

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