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MLB》大谷翔平差點忘了「碰頭」慶祝 道奇一壘指：險些腦震盪！

2025/03/07 08:15

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平熱身賽手感火燙，連續4場敲安，今天面對遊騎兵更繳出本季首場雙安好表現。大谷翔平也成功與新任一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）完成兩人首度的「頭碰頭」慶祝，伍德沃德賽後笑說：「差點腦震盪！」

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，1局下首打席就從遊騎兵35歲先發右投布坎南（David Buchanan）手中敲出左外野二壘安打，之後靠著對手失誤跑回第1分，3、4兩局分別敲出左外野飛球接殺和二壘滾地球刺殺，大谷在6局下面對26歲左投沛寧頓（Walter Pennington）擊出左外野安打，隨後就換代跑退場休息。大谷此役4打數2安打，熱身賽狀況絕佳，打擊率高達0.417，OPS為1.167。

大谷翔平敲出本場第2支安打後，與新任一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）完成本季「頭碰頭」慶祝。伍德沃德賽後受訪對此笑說：「我差點就腦震盪了，其實我已經準備好了，大谷忘記了還愣了一下，之後才反應過來『喔對對對』。」伍德沃德也透露，頭碰頭是去年的慶祝動作，他們今年應該要想點新的花樣。

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

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