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MLB》李政厚熱身賽第2轟出爐、打擊率4成 韋蘭德繳4局4K好投

2025/03/07 08:31

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人韓籍好手李政厚今天在熱身賽轟出一發兩分砲，本季春訓第2轟出爐。42歲的三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）交出4局失1分好投，巨人最後以7比3擊敗芝加哥白襪。

李政厚此戰擔任第三棒中外野手，首打席敲飛球出局。李政厚在第二打席從白襪右投坎農（Jonathan Cannon）手中擊出右外野兩分彈，第三打席敲滾地球出局。

總計李政厚全場3打數1安，就是一發兩分砲，本季熱身賽出賽8場，共20打數貢獻8安，有2轟、4打點，打擊率4成的表現。

李政厚在2023年12月與巨人簽下6年1.13億美元的大約（約新台幣37億），但他在去年5月13日因守備時撞牆導致左肩受傷整季報銷，旅美第一年留下出賽37場，有2轟、8打點、打擊率2成62的成績。

韋蘭德。（美聯社）韋蘭德。（美聯社）

今年季前以1年1500萬美元約加盟巨人的韋蘭德，此戰先發4局被敲4安，失掉1分，賞4次三振。韋蘭德本季在春訓兩場登板，共投6局失2分，防禦率為3。

韋蘭德上季在太空人隊受到傷勢影響，整季先發17場，交出5勝6敗、防禦率5.48的成績。今年賽季將是韋蘭德在大聯盟生涯第20個賽季，生涯至今累積262勝、平均防禦率3.30。

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