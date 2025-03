MLB》李政厚熱身賽第2轟出爐、打擊率4成 韋蘭德繳4局4K好投

李政厚。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人韓籍好手李政厚今天在熱身賽轟出一發兩分砲,本季春訓第2轟出爐。42歲的三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)交出4局失1分好投,巨人最後以7比3擊敗芝加哥白襪。

李政厚此戰擔任第三棒中外野手,首打席敲飛球出局。李政厚在第二打席從白襪右投坎農(Jonathan Cannon)手中擊出右外野兩分彈,第三打席敲滾地球出局。

總計李政厚全場3打數1安,就是一發兩分砲,本季熱身賽出賽8場,共20打數貢獻8安,有2轟、4打點,打擊率4成的表現。

李政厚在2023年12月與巨人簽下6年1.13億美元的大約(約新台幣37億),但他在去年5月13日因守備時撞牆導致左肩受傷整季報銷,旅美第一年留下出賽37場,有2轟、8打點、打擊率2成62的成績。

今年季前以1年1500萬美元約加盟巨人的韋蘭德,此戰先發4局被敲4安,失掉1分,賞4次三振。韋蘭德本季在春訓兩場登板,共投6局失2分,防禦率為3。

韋蘭德上季在太空人隊受到傷勢影響,整季先發17場,交出5勝6敗、防禦率5.48的成績。今年賽季將是韋蘭德在大聯盟生涯第20個賽季,生涯至今累積262勝、平均防禦率3.30。

