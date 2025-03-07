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MLB》史坦頓將進行第2次PRP 洋基總管曝手術是「最後手段」

2025/03/07 09:19

史坦頓。（資料照，法新社）史坦頓。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據洋基總管凱許曼（Brian Cashman）指出，遭遇手肘肌腱炎的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）將進行第2次的PRP（高濃度血小板血漿）注射，預計美國時間週四將回到訓練營，縱使他能否進行棒球活動仍是未知數。

史坦頓春訓傳出手肘傷勢，自一月中開始甚至還無法揮棒，在美國時間2月24日離隊前往紐約進行檢查，確定為手肘肌腱炎，日前已確定將從傷兵名單開季。

儘管史坦頓目前仍以PRP注射方式治療，但凱許曼坦言，雖然需要經過3個月復健期，但他不排除以手術方式解決，不過他強調這是「最後的手段」，「我不會排除手術的可能，但我知道在傷勢前期，這個方法並不被推薦。然而如果你已經用了許多方法還是失敗，那顯然你會開始尋找不同的方法來處理。」

史坦頓缺陣期間，預計將由隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）扛起指定打擊的責任，另外還有萊斯（Ben Rice）、佩雷拉（Everson Pereira）、埃斯卡拉（J.C. Escarra）以及史密斯（Dom Smith）等備案可供選擇，對此總教練布恩（Aaron Boone）表示，距離新球季開打還有幾週的時間，他們會再多做觀察，「但我喜歡球隊陣中能扛起這重任的這些人，尤其在面對右投時，這讓我們能夠度過順利度過這個危機。」

另外日前傳出右肩闊背肌嚴重拉傷火球先發希爾（Luis Gil），目前也正在以PRP注射方式治療，並有6週的時間無法丟球，但凱許曼表示，球隊計畫他有可能缺陣至少3個月，「他對我們來說非常重要，但幸運的是，只要我們處理得當，我們會在夏天的某個時刻迎接他回歸。」

希爾。（資料照，今日美國）希爾。（資料照，今日美國）

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