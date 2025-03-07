經典賽》不滿上屆未進多明尼加隊 勇士強打歐蘇納拒打明年WBC

歐蘇納。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）近日受訪卻表明，由於上屆經典賽未入選國家隊，因此不考慮參加明年的經典賽。

歐蘇納是2020年縮水賽季的全壘打王和打點王，他在2022年交出23轟、56分打點、打擊率2成26的成績，不過曾陷入家暴、酒駕等場外風波，歐蘇納也無緣進2023年經典賽多明尼加隊。

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歐蘇納在2023年賽季在大聯盟賽場交出40轟、100分打點、打擊率2成74的亮眼成績單。歐蘇納上季也交出39轟、104分打點，打擊率3成02的優異成績。

歐蘇納日前接受YouTube頻道「Diamante 23」訪問時說，「當我想去的時候，我盡一切努力，但我沒有被選中。我覺得自己值得去那，因為我打出生涯最好的賽季之一，但他們沒有邀請我。在那之後，我意識到WBC並不會讓我變得比現在更好。」

被問到如果多明尼加發出邀約，是否為國出賽？歐蘇納表明，「不，我不會去。發自內心，我說我不會去經典賽。我請求國家原諒我未能代表國旗出賽，但這是我的決定，我不會改變。」

多明尼加曾在2013年經典賽奪冠，上屆經典賽在小組賽出局。多明尼加隊的新任教頭，將是名將「普神」普侯斯（Albert Pujols）接掌兵符。

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