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MLB》棄打從投！前守護者外野手奈昆簽小聯盟約 改以投手發展

2025/03/07 10:06

奈昆。（資料照，美聯社）奈昆。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年33歲的前守護者外野手奈昆（Tyler Naquin），今年以小聯盟約重返守護者，但他將「棄打從投」，要以右投手身分展開棒球第二生涯，並將前往小聯盟春訓營報到。

奈昆曾在大聯盟效力過8個賽季，待過守護者、紅人、大都會、白襪等球隊，累積562場出賽，合計有61轟、237分打點，平均打擊率2成63。奈昆前一次在大聯盟賽場已經是2023年的時候。

根據守護者隊官網報導，奈昆擁有很棒的傳球臂力，2020年平均傳球速度有93英里，2021年平均為92.6英里，2022年平均則是92.8英里。此外，奈昆生涯有32次外野助殺。

守護者隊球員發展副總裁奧斯特（Stephen Osterer）表示，「他（奈昆）投球的球質非常有趣，所以和一位真正優秀的運動員搭檔，是件令人興奮的事情。」

「我們開始收到一些報告，提到他的球質非常酷，投球很快，而且有不同的軌跡。」奧斯特說，「他的手臂一直很好，但當我們獲得這些數據，加上對他的了解，這就打開一扇有趣的大門，能夠討論我們可以探索的機會，看看會是什麼樣子。」奧斯特指出，現在判斷奈昆要擔任先發投手或是後援投手還為時過早。

守護者過去訓練「棄打從投」的選手有一些經驗，像是34歲火球左投高斯（Anthony Gose）曾經是外野手，他在2021年至2024年為守護者合計出賽31場。

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