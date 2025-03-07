2026經典賽海報「沒台灣球員」 網笑喊：要再幹一次大事了嗎？

WBC官方昨分享2026經典賽的海報，上頭出現包含大谷翔平在內的多名大聯盟球星，而對於海報中沒有台灣球員，有網友笑稱「第一名通常不會在上面」。（圖擷自「World Baseball Classic」X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊在上個月搶下門票晉級，預計將在正式會內賽對上日本、南韓等強隊，WBC官方昨分享2026經典賽的海報，上頭出現包含大谷翔平在內的多名大聯盟球星，而對於海報中沒有台灣球員，台灣網友則紛紛表示理解，並指「你要想這些球員代表大聯盟的門面」，但也有網友笑稱「第一名通常不會在上面」。

WBC官方X帳號昨分享2026世界棒球經典賽「倒數365天」的海報，在上頭出現多名大聯盟球星，其中包含放在C位的「二刀流」巨星大谷翔平，還有大谷翔平的道奇隊友、美國籍的貝茲（Mookie Betts），以及來自多明尼加的索托（Juan Soto），還有羅里格茲（Julio Rodríguez）等球星。

請繼續往下閱讀...

由於去年經典賽官方公布的分組海報也沒有台灣隊的球員，還曾引發議論，這次的倒數海報沒有台灣球星，也在網路引發討論，部分網友對此笑稱，「看來又要冠軍了」、「沒有很好啊，上次12強也沒有，結果我們得冠軍」、「第一名通常不會在上面」、「去年12強複賽海報沒有Team Taiwan ，這張倒數經典賽正賽的海報也沒有Team Taiwan，準備要再幹一次大事了嗎？」

不過許多網友也淡定表示，「你要想這些球員代表大聯盟的門面」、「還有很多國沒在裡面，不要太走心」、「海報上也才9個人沒有的一堆」、「上面球員一年薪資加起來能養中職20年」、「沒有中華隊／台灣隊是正常的，畢竟是從資格賽打上來的」、「這些人都在MLB打球，台灣現在有誰」等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法