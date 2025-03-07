MLB》洋基塞揚王牌挨2轟狂失6分被雙城打爆 柯爾：控球太糟糕...

洋基塞揚王牌柯爾今天先發2.2局挨2轟狂失6分，苦吞本季熱身賽首敗。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）今天在春訓熱身賽第2場先發表現不佳，面對雙城主投2.2局挨2轟狂失6分，洋基終場以4：8輸球，柯爾也苦吞本季熱身賽首敗。

柯爾熱身賽首戰面對藍鳥，先發3.1局失1分，飆出5次三振，洋基終場以6：3贏球，柯爾收下熱身賽首勝。不過，柯爾在第2場表現失常，首局雖然投出三上三下，但2局上卻被對手打爆，單局被敲5安狂失5分，包括沃爾納（Matt Wallner）的右外野3分砲，第3局再被李伊（Brooks Lee）敲出右外野陽春彈，柯爾此役主投2.2局用54球，被敲5支安打，包括2發全壘打，狂失6分，另有2次三振，防禦率暴漲至10.50，最後也吞下敗投。

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對於春訓表現起伏大，柯爾賽後受訪坦言，今天的控球不理想，自己一直在抓速球的手感，控球非常糟糕，無法把球精準控在邊邊，不過今天的球速和變化幅度還不錯。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，柯爾第2局投得掙扎的原因大部分跟守備有關，他認為柯爾的球速和變化球都還可以，但對手確實籍出了幾次紮實的擊球，柯爾也會在球數上落後打者，但總體來說，這仍是一個很好的調整階段。

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