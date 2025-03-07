晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基塞揚王牌挨2轟狂失6分被雙城打爆 柯爾：控球太糟糕...

2025/03/07 10:54

洋基塞揚王牌柯爾今天先發2.2局挨2轟狂失6分，苦吞本季熱身賽首敗。（今日美國）洋基塞揚王牌柯爾今天先發2.2局挨2轟狂失6分，苦吞本季熱身賽首敗。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）今天在春訓熱身賽第2場先發表現不佳，面對雙城主投2.2局挨2轟狂失6分，洋基終場以4：8輸球，柯爾也苦吞本季熱身賽首敗。

柯爾熱身賽首戰面對藍鳥，先發3.1局失1分，飆出5次三振，洋基終場以6：3贏球，柯爾收下熱身賽首勝。不過，柯爾在第2場表現失常，首局雖然投出三上三下，但2局上卻被對手打爆，單局被敲5安狂失5分，包括沃爾納（Matt Wallner）的右外野3分砲，第3局再被李伊（Brooks Lee）敲出右外野陽春彈，柯爾此役主投2.2局用54球，被敲5支安打，包括2發全壘打，狂失6分，另有2次三振，防禦率暴漲至10.50，最後也吞下敗投。

對於春訓表現起伏大，柯爾賽後受訪坦言，今天的控球不理想，自己一直在抓速球的手感，控球非常糟糕，無法把球精準控在邊邊，不過今天的球速和變化幅度還不錯。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，柯爾第2局投得掙扎的原因大部分跟守備有關，他認為柯爾的球速和變化球都還可以，但對手確實籍出了幾次紮實的擊球，柯爾也會在球數上落後打者，但總體來說，這仍是一個很好的調整階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中