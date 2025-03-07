MLB》兩大先發投手開季因傷缺陣 大都會營運總裁：輪值扛的住

蒙塔斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會春訓傳出兩大先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）與馬奈亞（Sean Manaea）因傷勢影響，開季將會待在傷兵名單，不過陣中棒球營運總裁史登斯（David Stearns）對目前現有的先發輪值有信心，能在他們重返賽場前扛下重任。

蒙塔斯在休賽季宣布以2年3400萬美元轉隊大都會，但在上個月被診斷出嚴重的闊背肌拉傷，將休息約6至8週的時間，預計回歸賽場的時間可能要到5月底或6月初，而選擇簽下3年7500萬美元續留的馬奈亞，則是遭遇腹斜肌拉傷，不過預計下周就能進行投球，而當他恢復訓練後，可能還要至少6周的時間調整，球隊則希望他能在4月底前回歸。

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雖然季初損失兩名先發大將，但棒球營運總裁史登斯相信球隊能夠撐到他們回歸前，「你絕對不會想受到任何形式的傷勢，但我們都了解這是棒球的一部份。這是經過7、8甚至9個月的賽季裡都會遇到的，我雖然不希望它發生在我們熱身賽開打前，但我認為我們的輪值就是有能力來承受這件事，我們剩下的這些球員會投得非常出色。」

大都會開季的輪值預計將包含千賀滉大、霍姆斯（Clay Holmes）、皮特森（David Peterson）、布萊克本（Paul Blackburn）與坎寧（Griffin Canning），另外還有梅吉爾（Tylor Megill）可作為備案。

史登斯表示，雖然這些球員可能會做一些稍微不同的訓練，但總體來說進展很順利，「你永遠無法確定他們現在在做的事，放在例行賽中的表現會如何，但目前進展良好，我們對我們的先發投手陣容感到相當滿意。」

馬奈亞。（資料照，美聯社）

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