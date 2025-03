MLB》金慧成2支0、熱身賽打擊率僅1成43 道奇5選手降至小聯盟

金慧成。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇26歲南韓好手金慧成今天在熱身賽2打數沒有敲安,春訓打擊率降至1成43。由於金慧成的打擊持續低迷,若再沒有起色,新賽季有可能會從小聯盟出發。

道奇今天與遊騎兵的熱身賽,金慧成替補上場守游擊,2打數0安,都是敲滾地球出局。金慧成本季在熱身賽出賽10場,共21打數敲3安,有1轟、1打點,吞8次三振,選到3次保送,打擊率僅1成43。

金慧成在春訓期間微調打擊機制,至今還沒有展現成果。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)先前受訪也坦言擔心金慧成的打擊狀況,不排除讓他從小聯盟開季。

道奇今天宣布把5人移至小聯盟春訓營,包含捕手洛克伍德-鮑威爾(Griffin Lockwood-Powell)、奧基(Chris Okey),內野手弗里蘭(Alex Freeland)、高蒂爾(Austin Gauthier)、霍斯(Kody Hoese)。目前球隊在春訓營的選手為52人,要競爭大聯盟40人名單。

金慧成去年季後透過入札制度旅美,最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成生涯在韓職8個賽季,累積出賽953場,平均打擊率為3成04,但生涯只有37轟。

The Dodgers have reassigned catchers Griffin Lockwood-Powell and Chris Okey, and IFs Alex Freeland, Austin Gauthier and Kody Hoese to minor league camp. The Dodgers have 52 players in Major League camp.