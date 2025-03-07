MLB》金慧成2支0、熱身賽打擊率僅1成43 道奇5選手降至小聯盟

金慧成。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲南韓好手金慧成今天在熱身賽2打數沒有敲安，春訓打擊率降至1成43。由於金慧成的打擊持續低迷，若再沒有起色，新賽季有可能會從小聯盟出發。

道奇今天與遊騎兵的熱身賽，金慧成替補上場守游擊，2打數0安，都是敲滾地球出局。金慧成本季在熱身賽出賽10場，共21打數敲3安，有1轟、1打點，吞8次三振，選到3次保送，打擊率僅1成43。

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金慧成在春訓期間微調打擊機制，至今還沒有展現成果。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前受訪也坦言擔心金慧成的打擊狀況，不排除讓他從小聯盟開季。

道奇今天宣布把5人移至小聯盟春訓營，包含捕手洛克伍德-鮑威爾（Griffin Lockwood-Powell）、奧基（Chris Okey），內野手弗里蘭（Alex Freeland）、高蒂爾（Austin Gauthier）、霍斯（Kody Hoese）。目前球隊在春訓營的選手為52人，要競爭大聯盟40人名單。

金慧成去年季後透過入札制度旅美，最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成生涯在韓職8個賽季，累積出賽953場，平均打擊率為3成04，但生涯只有37轟。

The Dodgers have reassigned catchers Griffin Lockwood-Powell and Chris Okey, and IFs Alex Freeland, Austin Gauthier and Kody Hoese to minor league camp. The Dodgers have 52 players in Major League camp. — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 6, 2025

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