MiLB》鄧愷威模擬賽2局狂飆6K 超水準揮空率7成

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔中央社〕美國職棒巨人小聯盟春訓基地今天打模擬賽，看台驚呼連連，因為台灣投手鄧愷威大殺四方，2局6次三振；對手揮棒共14次竟有10次揮空，揮空率7成超水準。

巨人小聯盟今天午間打模擬比賽，鄧愷威上場投2局，面對8名打者，其中6人三振出局，另有一次滾地球出局、1次四壞保送，投37球裡面有24個好球，好球率65%。

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這場分組對抗賽不對外開放，但看台坐滿數十名小聯盟各層級選手。球團要求球員，上午訓練結束之後，必須留下來看完模擬比賽才能離開基地。

鄧愷威今天一上場，犀利的直球、變化球讓打者頻頻揮空，看台上隊友都不禁發出驚呼，有人甚至發出作嘔聲音，因為棒球英語用「噁心」（nasty）形容球路犀利。

這場是練習賽，因此出現正規比賽少見的1局4次三振。鄧愷威投2局，帳面雖是面對8名打者，但實際上2局各用12球、13球讓對手三上三下。第1局他投出4次三振、第2局有2次三振。

分組練習賽，教練為了增加投球數，也讓他模擬壘上有跑者，第3個出局打者都是被三振之後，又上壘包當跑者，2局都讓鄧愷威在3出局之後各多投1人。

鄧愷威第1局「屠殺打者」，面對4名打者，全都是揮空三振；包括巨人農場排名第5的潛力新秀李佛（Jhonny Level），去年在小聯盟2A的貝利克多（Victor Bericoto）、摩根（Zach Morgan）與高階1A的福斯特（Cole Foster）。

第2局鄧愷威仍主宰全場。3A打者奧爾巴哈（Brett Auerbach）擊出內野滾地出局之後，鄧愷威三振農場排名30的歐提茲（Jose Ortiz）及新入隊的波蘭科（Andy Polanco）。

3人出局之後，鄧愷威面對農場排名第2、過去2季曾升上大聯盟的頂級新秀魯西諾（Marco Luciano），在兩好三壞滿球數下，投出四壞保送，也結束這局的投球任務。

鄧愷威這場最快球速93英里（約150公里），投出6次三振中，5次對手揮棒落空收場，1次看著好球進壘。賽後向中央社記者表示：「今天感覺不錯，有丟到想要的位置，嘗試不一樣的配球策略，收到成效。」

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