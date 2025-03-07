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經典賽》巴西隊生死戰擊退德國 自2013年後再闖WBC會內賽

2025/03/07 11:33

巴西隊收下2026年經典賽會內賽門票。（法新社）巴西隊收下2026年經典賽會內賽門票。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽B組附加賽，巴西隊今天迎戰德國隊，雙方互有來往，丹特‧小畢歇特（Dante Bichette Jr.）單場3安2打點，盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）2安1打點，幫助巴西隊以6比4贏球，收下明年經典賽會內賽門票。這是巴西隊自2013年後再度闖進經典賽會內賽。

德國隊首局靠鮑姆加特（Simon Baumgardt）適時安打攻回1分，巴西隊1局下展開反攻，先靠保送、安打攻占二、三壘，巴西隊靠滾地球護送1分追平，丹特‧小畢歇特（Dante Bichette Jr.）敲適時安攻進超前分，幫助巴西隊以2比1領先。

德國隊第3局羅霍（Lucas Rojo）先靠巴西左外野手高梅茲（Gabriel Gomes）發生守備失誤，讓他上到三壘，接著德國隊鄧恩（Lucas Dunn）敲高飛犧牲打，幫助德國隊追成2比2平手。

盧卡斯．拉米瑞茲（左）。（法新社）盧卡斯．拉米瑞茲（左）。（法新社）

巴西隊3局下丹特‧小畢歇特的適時安、羅霍三壘安打，以及對手出現暴投，單局進帳3分超前比數。巴西隊4局下靠名將曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）之子盧卡斯．拉米瑞茲敲安再拿1分，巴西取得6比2的領先。

德國隊7局上靠布倫克（Eric Brenk）適時長打追回1分，並靠滾地球護送再拿1分，德國隊追至4比6。德國隊第9局1出局攻占一壘，但布倫克敲再見雙殺，讓巴西隊收下經典賽會內賽門票。

巴西老將席瓦（Tiago da Silva）主投2.2局失2分1分自責，奧斯卡中志（Oscar Nakaoshi）中繼3.1局失2分，古維亞（Murilo Gouvea）後援2.2局無失分；德國先發里梅爾（Niklas Rimmel）投2.2局失5分吞敗。

巴西隊收下2026年經典賽會內賽門票。（法新社）巴西隊收下2026年經典賽會內賽門票。（法新社）

席瓦。（法新社）席瓦。（法新社）

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