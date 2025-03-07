MLB》金鶯明星游擊右肋間拉傷 球團保持謹慎盼開幕戰回歸

韓德森。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）日前熱身賽因傷提前退場，並診斷為右肋間內肌輕微拉傷，根據總教練海德（Brandon Hyde）表示，雖然球團希望他開幕戰能夠健康回歸，但對於他的傷勢仍保持非常謹慎的態度。

金鶯在美國時間2月27日迎戰藍鳥的比賽，韓德森在首局上演空中抓飛鳥的精采美技後，身體出現些微不舒服的情況，下個半局完成首打席後隨即下場休息，起初是因身體右側下半部不適，但在昨日面對雙城的比賽結束後，教頭海德說明韓德森的傷勢為右肋間內肌輕微拉傷。

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海德坦言球團「非常、非常希望」韓德森能如願在美國時間27日面對藍鳥的開幕戰回歸並準備就緒，但對他的傷勢依舊保持謹慎的態度，「我們不會給他太大的壓力，而且我們會確保他的傷勢會獲得妥善處理。這是我們其中一個不希望再發生任何事情發生的地方。」

而談起韓德森最近的狀況，海德說：「他感覺好很多了，但我們讓他稍微放慢腳步以確保他100%恢復健康，目前他的狀態每天都逐漸變得越來越好。」

今年將迎來韓德森第4年的大聯盟球季，目前23歲的他已經站穩球隊游擊大關，生涯343場的出賽，繳出.268/.346/.504的打擊三圍、69發全壘打與192分打點，標準化進攻指數（OPS+）141，並曾在2023年榮獲美聯新人王殊榮，去年則是首度入選明星賽。

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