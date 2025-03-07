晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金鶯明星游擊右肋間拉傷 球團保持謹慎盼開幕戰回歸

2025/03/07 12:18

韓德森。（資料照，法新社）韓德森。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）日前熱身賽因傷提前退場，並診斷為右肋間內肌輕微拉傷，根據總教練海德（Brandon Hyde）表示，雖然球團希望他開幕戰能夠健康回歸，但對於他的傷勢仍保持非常謹慎的態度。

金鶯在美國時間2月27日迎戰藍鳥的比賽，韓德森在首局上演空中抓飛鳥的精采美技後，身體出現些微不舒服的情況，下個半局完成首打席後隨即下場休息，起初是因身體右側下半部不適，但在昨日面對雙城的比賽結束後，教頭海德說明韓德森的傷勢為右肋間內肌輕微拉傷。

海德坦言球團「非常、非常希望」韓德森能如願在美國時間27日面對藍鳥的開幕戰回歸並準備就緒，但對他的傷勢依舊保持謹慎的態度，「我們不會給他太大的壓力，而且我們會確保他的傷勢會獲得妥善處理。這是我們其中一個不希望再發生任何事情發生的地方。」

而談起韓德森最近的狀況，海德說：「他感覺好很多了，但我們讓他稍微放慢腳步以確保他100%恢復健康，目前他的狀態每天都逐漸變得越來越好。」

今年將迎來韓德森第4年的大聯盟球季，目前23歲的他已經站穩球隊游擊大關，生涯343場的出賽，繳出.268/.346/.504的打擊三圍、69發全壘打與192分打點，標準化進攻指數（OPS+）141，並曾在2023年榮獲美聯新人王殊榮，去年則是首度入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中