NBA》柯瑞轟40分 帶領勇士克服22分落後逆轉籃網

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今天在客場砍進7顆三分球，進帳40分，加上J.巴特勒（Jimmy Butler）也有25分挹注，最終勇士也克服最多20分落後，最終以121：119氣走籃網，拉出3連勝，戰績35勝28敗繼續鞏固西部第6的位置。

勇士今天首節荒腔走板僅拿15分，甚至一度最多落後22分，不過勇士第二節吹起反攻號角，巴特勒單節11分加上柯瑞9分，帶隊該節進帳40分，柯瑞在第二節最後還投進超狂的壓哨三分球，勇士半場打完只落後籃網5分，也在這場比賽保有競爭力。

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柯瑞在第三節依舊單節拿10分，以及第四節接管戰局貢獻14分，在他的勇猛表現下，勇士除了首節之外，再來三節的得分都贏過籃網，最終也驚險踢館成功。柯瑞此仗20投12中，包括三分球13中7，以及罰球9中9，攻下40分，巴特勒罰球線上10罰全進，加上13投7中包括1顆三分球，拿到25分，培頓（GaryPaytonII）16分，D.格林（Draymond Green）7分、10助攻和7籃板。

籃網方面，強森（Cameron Johnson）26分、湯瑪斯（Cam Thomas）23分，不過球隊後三節始終未能擋下勇士的進攻，最終還是只能在主場吞敗，也是近期的6連敗，戰績21勝41敗居東部11名。

J.巴特勒。（美聯社）

柯瑞。（美聯社）

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