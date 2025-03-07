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經典賽》2026年WBC會內賽20隊全部出爐 台灣隊有望強碰日、韓

2025/03/07 12:24

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽（WBC）B組附加賽，巴西隊今天以6比4德國隊，收下最後一張經典賽會內賽門票，這是巴西隊自2013年後再度挺進WBC會內賽。同時2026年經典賽20支球隊也全數出爐。

第六屆經典賽資格賽A組賽事，由尼加拉瓜、台灣隊取得門票。而資格賽B組賽事，最後由哥倫比亞、巴西隊拿到會內賽門票。

2026年經典賽將有20支球隊參賽，分成4個小組，A組為波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、以及從1支資格賽出線的球隊，該分組在波多黎各首都聖胡安（San Juan）舉行。

B組的球隊有地主美國、墨西哥、義大利、英國、以及1支從資格賽出線的球隊。該分組賽事將在美職太空人隊主場大金球場舉行。

C組的球隊有衛冕軍日本、南韓、澳洲、捷克、以及1支從資格賽出線的球隊。該分組賽事將在日本東京巨蛋舉行。

至於D組的球隊，有委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列，還有1支資格賽出線的球隊。該分組將在美職馬林魚主場LoanDepot Park舉行。

下屆經典賽各個分組完整名單和賽程，大聯盟預計在4月初公布最終版預賽賽程。若台灣隊分在C組，屆時有望對決日本巨星大谷翔平。

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