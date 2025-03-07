NBA》柯瑞第二節超扯壓哨球 外媒直呼他不是人！（影音）

柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今天在客場砍進7顆三分球，進帳40分，加上J.巴特勒（Jimmy Butler）也有25分挹注，最終勇士以121：119氣走籃網，拉出3連勝，戰績35勝28敗繼續鞏固西部第6的位置。

柯瑞今天手感相當好，最誇張進球出現在第二節最後讀秒階段，J.巴特勒將球帶過半場遇到籃網威廉斯（Ziaire Williams）的防守，隨即把球傳給一旁的柯瑞，柯瑞也不管前面站著強森（Cameron Johnson），加上威廉斯也跟上來，直接拿到球轉身就出手，球照樣空心入網，結果客場球迷也送上歡呼聲。

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柯瑞經過這一球進球後，也正式宣告要接管戰局，他在第三節單節拿10分，以及第四節接管戰局貢獻14分，在他的勇猛表現下，勇士踢館成功。柯瑞此仗20投12中，包括三分球13中7，以及罰球9中9，攻下40分。

"STEPH CURRY IS NOT HUMAN."



A reminder that Steph Curry is ridiculouspic.twitter.com/Tr76nrW529 — SportsCenter （@SportsCenter） March 7, 2025

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