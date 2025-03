NBA》柯瑞第二節超扯壓哨球 外媒直呼他不是人！（影音）

柯瑞。(法新社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕柯瑞(Stephen Curry)今天在客場砍進7顆三分球,進帳40分,加上J.巴特勒(Jimmy Butler)也有25分挹注,最終勇士以121:119氣走籃網,拉出3連勝,戰績35勝28敗繼續鞏固西部第6的位置。

柯瑞今天手感相當好,最誇張進球出現在第二節最後讀秒階段,J.巴特勒將球帶過半場遇到籃網威廉斯(Ziaire Williams)的防守,隨即把球傳給一旁的柯瑞,柯瑞也不管前面站著強森(Cameron Johnson),加上威廉斯也跟上來,直接拿到球轉身就出手,球照樣空心入網,結果客場球迷也送上歡呼聲。

柯瑞經過這一球進球後,也正式宣告要接管戰局,他在第三節單節拿10分,以及第四節接管戰局貢獻14分,在他的勇猛表現下,勇士踢館成功。柯瑞此仗20投12中,包括三分球13中7,以及罰球9中9,攻下40分。

"STEPH CURRY IS NOT HUMAN."



A reminder that Steph Curry is ridiculouspic.twitter.com/Tr76nrW529