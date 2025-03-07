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世壯運》錢薇娟為了參賽動手術 同期戰友「手痛、腳痛」改當壘球領隊

2025/03/07 12:05

錢薇娟。（記者陳志曲攝）錢薇娟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，女籃傳奇錢薇娟出席商品發表記者會，她表示，自己為了膝傷做手術，就是為了能參賽，可惜同期的隊友們也「手痛、腳痛」，會以壘球領隊的身份參與世壯運。

世壯運今天發布34項賽會官方周邊商品，涵蓋賽會吉祥物「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」，包括造型壯寶娃娃、襪子、頭帶、金屬徽章等。

參與商品拍攝的錢薇娟今天也親自出席記者會表示，自己最喜歡的商品就是「壯寶系列」，很討喜也很可愛，而且是多巴胺配色，還有多樣化的配件包含毛巾、造型娃娃、吊飾，也很適合大家收藏。

錢薇娟更分享她身上所穿的T恤標語「SPORTS beyond AGE，LIFE without LIMITS（運動無界，人生無限」理念，她說：「隨著身分轉變，目標也跟著轉變，對我來說，現在運動沒有目標、目的，就是日常，也是人生一部分，不用去想得分，而沒有極限就是無限，這句話非常契合，所以也穿在身上。」

53歲的錢薇娟也很想以選手身份參賽，甚至為此接受幹細胞手術治療膝蓋傷勢，但同期隊友也都有傷勢在身，因此改以壘球領隊參賽，「我在台灣的比賽基本上都會參與，像是2009年世界運動會是進場觀賽，2017年世大運則是擔任教練，這次世壯運怎麼樣也得弄個身份。」

世壯運周邊商品於3月7日至10日在花博爭艷館台灣運動文化展參展，而比賽將於5月17日至30日登場。

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