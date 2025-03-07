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中職》樂天女孩新隊長出爐！ 「曲曲」不怕一個魔咒

2025/03/07 12:37

2025年樂天女孩陣容。（記者龔乃玠攝）2025年樂天女孩陣容。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今天公布30位樂天女孩，除了韓籍3本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬，台籍成員也新增笑笑和彭彭，笑笑從台啤雲豹職籃啦啦隊到樂天桃猿，她直言，應援曲數量多到很驚人，有點嚇到，「但我本身是有氧老師，記憶應援還算快，不會很困難。」

笑笑剛加入樂天桃猿，已有練舞過，她直言學姊都對她們很照顧，「要我們有不懂的可以直接問，有種很安心的感覺。」她也透露，本來就是支持樂天桃猿的桃園人。

樂天桃猿啦啦隊今天也揭曉由全體女孩票選出爐的新任隊長曲曲，以及特級副隊長筠熹，曲曲表示，「有了新的韓援加入，我們女孩湊齊了三個國籍的風格，又有舞蹈總監、副總監，舞蹈表演魅力的部分相信今年會讓人有耳目一新的視覺享受！近期因為國家隊的好表現推動下，讓整個棒球運動的環境、話題又更上一層樓。」

去年擔任樂天女孩總隊長的藍藍，今年從啦啦隊引退轉換新身份，曲曲被問到是否擔心「隊長魔咒」，她笑說，當隊長是來幫助大家的，去年擔任隊長的筠熹也表示，「我今年還在啊！」

特級副隊長筠熹說道：「擔任特級副隊長對自己來說意義重大，今年特級長兼職副隊長，因為會一點點日文的關係，所以在海外能夠快速的溝通女孩遇到的問題以及突發狀況，也希望這個新的特級副隊長的職稱跟我們新加入的韓援們，能夠帶給大家一個新的氣象。」

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