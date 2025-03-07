世壯運三大系列周邊公開 3/7-10花博台灣運動文化展享9折優惠

雙北世壯運今全面公布三大系列周邊商品，找來傳奇女籃國手錢薇娟（右）擔任嘉賓介紹。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，今（7日）雙北舉辦記者會，共同發布34項賽會官方周邊商品，涵蓋賽會吉祥物「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」，未來還將持續推出新商品，民眾除可上網選購，也可於3月7日至10日至花博爭豔館「台灣運動文化展」攤位選購，享9折優惠。

雙北世壯運周邊商品「壯寶系列」以賽會吉祥物壯寶為設計核心，推出多項紀念性質的周邊商品，包括造型壯寶娃娃、襪子、頭帶、金屬徽章等。今日擔任記者會嘉賓的傳奇女籃國手錢薇娟表示，自己最喜愛「壯寶系列」，色彩鮮明的可愛模樣相當吸睛，多樣化配件包含毛巾、造型娃娃、吊飾等，都很適合參賽選手收藏紀念；此外她也提到，自己非常喜歡「運動休閒系列」紫色的運動短Tee，已經收藏了好幾件。

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雙北世壯運今全面公布三大系列周邊商品，找來傳奇女籃國手錢薇娟（左）擔任嘉賓介紹。（記者甘孟霖攝）

錢薇娟分享，她所穿的標語Tee「SPORTS beyond AGE,LIFE without LIMITS. （運動無界 人生無限）」，體現運動不論是競技，更是生活一部分，人不斷挑戰極限，不只帶來自信，也讓身體更加健康。

台北市副市長林奕華說，世壯運吸引全球熱愛運動的人士來台灣體驗這裡的熱情與魅力，透過此次盛會也展現台灣的創意設計能量，所有周邊商品的設計與製作都由本地優秀廠商參與。

新北市副秘書長龔雅雯表示，世壯運不僅是一次提升台灣國際形象的絕佳機會，更是一次促進地方經濟產值的契機，為展現城市意象及多元文化，雙北花了許多心力並結合在地文化如三峽藍染藝術，開發周邊商品展現在地工藝技術，共同推廣雙北城市特色。

世壯運執行委員會表示，除了先前已經開放預購的27項周邊商品外，今日再推出兼具在地文化特色及實用性的7項周邊商品，包括藍染口袋短Tee、薄機能外套、自動摺傘、鞋袋等品項，未來還將陸續推出新商品。商品已於官網正式開賣，此外3月7日至10日花博爭豔館「台灣運動文化展」也有參展，可至展區選購，享9折優惠。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，今（7日）雙北舉辦記者會，共同發布34項賽會官方周邊商品，涵蓋賽會吉祥物「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」。（記者甘孟霖攝）

台北市副市長林奕華說，世壯運吸引全球熱愛運動的人士來台灣體驗這裡的熱情與魅力，透過此次盛會也展現台灣的創意設計能量，所有周邊商品的設計與製作都由本地優秀廠商參與。（記者甘孟霖攝）

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，今（7日）雙北舉辦記者會，共同發布34項賽會官方周邊商品，涵蓋賽會吉祥物「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」。（記者甘孟霖攝）

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