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MLB》想要逾250億大約？小葛雷諾駁斥、希望能簽14年以上長約

2025/03/07 13:46

小葛雷諾。（資料照，法新社）小葛雷諾。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年季前未與球隊談成延長合約共識，他在季後就能行使自由球員資格。小葛雷諾今天接受《ESPN》專訪表示，自己想要14年的合約，但總價沒有到6億美元（約新台幣199億元）。

小葛雷諾接受《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）和赫雷斯（Ernesto Jerez）的專訪，他說明與藍鳥隊的談約過程，並駁斥外界稱要求拿到與大都會強打索托（Juan Soto）15年7.65億美元（約新台幣253億）相同薪資的傳聞。

「金額比Soto少很多，我們談的是比索托合約少了超過1億美元的數字...合約長度與索托相同，但總額沒有達6億美元。我們最後提出的報價也沒有達到6億。」小葛雷諾說道。

小葛雷諾說，「我知道這個行業，我降低一點薪資要求，也縮短合約年限...我希望簽14年約。如果他們給我14年、15年、甚至是20年約，我都願意，但要以正確的方式做。」

「雙方就薪資數字進行交流，會議一直持續到期限的最後一日，但他們（指藍鳥隊和小葛雷諾的經紀人）未能就薪資數字達成一致。但正如我一直所說的，即使我們沒有達成共識，我不會改變自己的工作方式，我必須繼續工作。」

現年25歲的小葛雷諾上季出賽159場，交出30轟、103分打點，打擊率3成23，整體攻擊指數為0.940。小葛雷諾曾在2021年以單季48轟奪得美聯全壘打王，並於2022年摘得美聯金手套獎。

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