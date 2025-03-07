NBA》東契奇32分、詹皇31分 湖人延長賽打敗尼克奪8連勝

東契奇（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）今攜手東契奇（Luka Doncic）共進帳63分，率隊延長賽以113：109力退尼克，收下8連勝。

湖人挾著7連勝氣勢，已經攻上西部第2，今天迎戰東部勁旅尼克，但紫金大軍前三節敗在三分球投不進，三節打完仍落後尼克8分。

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湖人第四節靠文森（Gabe Vincent）火力甦醒單節3顆三分球，幫助球隊起死回生，甚至還有贏球機會，但尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）關鍵三分打追平，而詹姆斯未能投進三分球，留給尼克有最後一擊的機會，哈特（Josh Hart）上籃雖然進球，但時間已到因此雙方必須加班再戰5分鐘。

東契奇在延長賽率先接管戰局，一人獨拿5分，而全場手感不太理想的里維斯（Austin Reaves）投進此仗首顆三分球，至於布朗森延長賽獨拿8分，但他腳踝扭傷在罰完球後也只能提前退場，湖人趁著對方大將離場，最終也有驚無險收下勝利，戰績40勝21敗，繼續獨居西部第2。

東契奇繳出32分、12助攻，追平穿上湖人戰袍後的最高得分，詹姆斯31分、12籃板和8助攻，文森三分球4投全進，斬獲12分，也是贏球關鍵人物，傷癒復出的里維斯雖13投2中，但他延長賽三分球破網也很重要。

尼克幾乎領先全場卻輸球，更慘是布朗森傷勢狀況還有待觀察，他此仗攻下39分、10助攻，哈特18分、阿努諾比（OG Anunoby）20分，另一位主將湯斯（Karl-Anthony Towns）只有12分、14籃板。

詹姆斯（右）。（法新社）

布朗森（左）。（法新社）

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