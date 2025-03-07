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中職》洲際上半季5大主題日 中信兄弟公布票價

2025/03/07 14:21

中信兄弟公布洲際主場票價。（中信兄弟提供）中信兄弟公布洲際主場票價。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今公布上半季臺中洲際棒球場售票資訊，2025年臺中洲際棒球場將安排五大主題日， 「Baby Shark」IP聯名拉開洲際主場序幕、經典「女孩日」回歸、還有各種全新主題日，售票時間將於3/13（四）12:00起，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票，3/17（一）12:30則將開放全面售票。

此外，球團將持續與贊助廠商推出「燒肉SHOJO」 爽揪洲際假日主題套票。只要購買 2025 上半季中信兄弟於洲際球場5場任一場週五六日的主題日套票，即可享受超值優惠與限定好禮。

今天球團也公告中華職棒36年上半季臺中洲際棒球場售票資訊，將於3/13（四）12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/14（五）12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/17（一）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟公布洲際主場票價。（中信兄弟提供）中信兄弟公布洲際主場票價。（中信兄弟提供）

中信兄弟公布洲際上半季5大主題日的票價。（中信兄弟提供）中信兄弟公布洲際上半季5大主題日的票價。（中信兄弟提供）

中信兄弟公布洲際主場優先購票順序。（中信兄弟提供）中信兄弟公布洲際主場優先購票順序。（中信兄弟提供）

中信兄弟主場賽是購票注意事項。（中信兄弟提供）中信兄弟主場賽是購票注意事項。（中信兄弟提供）

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