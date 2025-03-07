經典賽》巴西相隔13年重返會內賽 資格賽4朝元老：對整個國家意義重大

巴西隊收下明年經典賽會內賽門票。34歲老將瑞金納托（左）與隊友慶祝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽（WBC）B組附加賽，巴西隊以6比4擊敗德國，這是巴西隊自2013年後隊史第二次闖進經典賽會內賽。生涯打過4屆WBC資格賽、34歲老將瑞金納托（Leonardo Reginatto）坦言，這次他最後一次打資格賽，「讓我繼續打棒球的其中原因之一，就是能和這些傢伙在一起。」

瑞金納托今天貢獻一支二壘安打，全場4支1、貢獻1分打點，幫助巴西隊奪得明年經典賽會內賽門票。瑞金納托在本屆資格賽出賽4場，共13打數敲5安，貢獻4分打點，打擊率為3成74。

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「我現在真的難用言語形容，這不僅對我意義重大，對整個國家、所有人都是如此。」瑞金納托表示，巴西隊還收到巴西傳奇後衛卡福（Cafu）傳來的訊息，「這位世界最棒足球員之一，像我們傳遞訊息。這真的感動很多人，希望我們今天為巴西創造一個重要的時刻。」

大聯盟名將曼尼．拉米瑞茲（左）之子盧卡斯．拉米瑞茲（右）。（法新社）

巴西隊的「星二代」成員，有老畢歇特的大兒子丹特‧小畢歇特（Dante Bichette Jr.），這位32歲好手今天交出3安猛打賞、貢獻2打點，成為巴西隊贏球功臣之一。丹特‧小畢歇特說，「這絕對是我最喜愛的球隊，過去9年來我和巴西隊一起打球，我總是這樣說。只要我還能幫助巴西隊，我就會做。我很榮幸成為其中的一員。」

大聯盟名將曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）之子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez），今天也交出2安1打點的成績，本屆賽事的打擊率也有3成85。

曼尼在這屆賽事全程親自到場看比賽，巴西隊贏球奪得經典賽會內賽門票後，曼尼也跑進球場與巴西球員同樂。曼尼賽後更加入媒體群、並幽默地問兒子，「你的揮棒是跟誰學的？」盧卡斯笑回，「我自己教自己如何打的。」

目前擔任日職養樂多隊教練的巴西隊教頭松元雄一賽後坦言，「老實說，我現在作為教練比選手時期更緊張，因為當你坐在休息區，你唯一能做的事情是希望取得最好的結果。」

巴西34歲老將瑞金納托（左）與隊友慶祝。（法新社）

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