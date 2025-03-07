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東超》領航猿今晚9點才比賽 「夜王」盧峻翔有望大爆發？

2025/03/07 15:48

盧峻翔。（桃園領航猿提供）盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天晚間9點10分將在東亞超級聯賽4強戰對決琉球黃金國王，有「夜王」封號的盧峻翔笑說，真的沒打過這麼晚的比賽，但晚上9點自己都還醒著，準備上也沒有太多不同。

領航猿本季首度挑戰東超在小組賽拿下4勝2負闖進4強，今晚要對決另一組分組第1的黃金國王，盧峻翔不諱言，這場會是很艱難的比賽，「跟以往自己在台灣聯賽很不一樣，一場要定生死，沒有什麼好說的，就是要全力以赴，做好準備並聽從教練指示，做好球員該做的。」

提到這季東超為球隊帶來的歷練，盧峻翔說：「這對我們球隊很大幫助，球隊比較年輕，經驗比較少，能打國際級聯賽，幫助很大也看得出有很明顯的進步。」

盧峻翔認為，除了團隊，個人收獲也很豐富，「這次還沒打亞洲盃資格賽前，我先打了東超，彌補我沒有旅外歷練的地方，對我的經驗提升很大，之後在國際賽時也比較不會膽怯，抱持著勇敢學習的態度，很感謝這些國際級經驗能幫助到我。」

有趣的是，盧峻翔先前在東超都會用英文受訪，但今天記者會上他笑說，目前還沒準備英文感言，但如果拿到冠軍會嘗試說一段。

另外，盧峻翔過去在晚間7點後比賽都有出色表現，被球迷封為「夜王」，這次東超4強時間又更晚，已經是晚上9點，他笑說：「沒有打過這麼晚的比賽，但9點我通常還是醒著，準備上跟平常也沒有不同，都是正常時間訓練。」

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