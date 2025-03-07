中職》洋投蒙德茲0.2局失5分 統一獅自辦熱身賽1：6輸台鋼

蒙德茲。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天在台南球場安排熱身賽，鑒於昨天比賽因雨取消與台鋼雄鷹協調打滿10局，梅賽斯、布雷克、蒙德茲3名洋投輪番上陣，首次亮相的蒙德茲控球狀況並不理想，面對以二軍為主的台鋼打線於7局上被攻出5分大局，致使統一以1：6被台鋼逆轉。

梅賽斯開賽起讓台鋼6上6下還投出3次三振，3局上雖保送首名打者但立即製造雙殺，帳面上先發3局面對9人次、無安打無失分，最快球速146公里；布雷克設定投3局，前2局也是6上6下，6局上被敲2安又投保送後退場，最快球速141公里，吳承諭接手後雖於滿壘時保送陳致嘉讓台鋼追平，但靠守備演出幸運雙殺踩住剎車。

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統一7局上按計畫推出蒙德茲，原本設定投2局，開局面對3人次就搞出滿壘，先被宋柏翰擊出高飛犧牲打讓台鋼2：1首次超前，再被敲3安、投2個保送又丟4分，用球數超過30球仍投不完1局被換掉，帳面上投0.2局失5分、挨4安有4四死球，最快球速143公里，台鋼這局鯨吞5分以6：1拉開比數。

台鋼派艾速特先發，投4局送出5次三振，雖有1次保送但立刻製造雙殺，唯一失分是被林安可轟出陽春彈，最快球速149公里。統一排出10名打者的打線（有2位DH），最大亮點是前2打席都敲安打的林安可，2局下的陽春彈是他10天內二度在自辦熱身賽開砲。

蒙德茲。（記者李惠洲攝）

梅賽斯。（記者李惠洲攝）

布雷克。（記者李惠洲攝）

林安可。（記者李惠洲攝）

艾速特。（記者李惠洲攝）

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