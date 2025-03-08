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金塊大戰太陽、HBL半決賽小巨蛋開打 今日賽事預告與轉播

2025/03/08 07:00

約基奇（左）、杜蘭特（右）。（資料照，法新社）約基奇（左）、杜蘭特（右）。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有一場賽事轉播，由西部第3的金塊對上「死神」杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽，雙方在前2次交手各取得1勝1敗的戰績，究竟誰能取得勝利呢？記得鎖定轉播！

今日HBL半決賽於台北小巨蛋登場，其中力拚男子組衛冕的南山高中，除要挑戰校史第9冠，還期盼完成校史第2度連霸。

男子組4強分別是南山高中、光復高中、南湖高中和松山高中，其中南山、光復和松山都是連3年闖進小巨蛋，南湖則是相隔4年重返8強。女子組4強則是尋求隊史第3冠的北一女中、隊史握有13冠的淡水商工、陽明高中及永仁高中，究竟誰能搶下冠軍賽門票，踏進總決賽舞台，記得準時收看囉！

NBA

11：00 太陽@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

HBL

10：00 永仁高中 VS 陽明高中 女生四強

12：00 光復高中 VS 松山高中 男生四強

16：00 淡水商工 VS 北一女中 女生四強

18：00 南山高中 VS 南湖高中 男生四強

轉播：愛爾達體育2台

日職熱身賽

11:58 羅德@軟銀 DAZN1、DAZN3

TPBL

14：00 攻城獅@海神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

17：00 雲豹@特攻 緯來體育、博斯運動2台、Youtube

BWF

18：00 法國名人賽 四強（上） 愛爾達體育3台

PLG

17：00 勇士@獵鷹 DAZM1、DAZN3、民視第一台、四季線上看、Youtube

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