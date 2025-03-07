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東超》球隊數再增加是否會有TPBL？陳建州：還是以PLG為主

2025/03/07 16:58

PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳志曲攝）PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強今天開打，PLG副會長陳建州抵達當地觀戰，他透露，明天將會舉行一場高峰會，邀集亞洲各國籃球高層來現場，週日則有董事會，屆時將會討論擴大規模以及冠軍保留參賽權等事項。

新北國王和桃園領航猿為上季PLG的冠亞軍，同時取得東超參賽資格，但現在國內籃壇分裂，國王轉戰TPBL，下季恐無緣再參與東超，針對之後的東超資格，陳建州表示，目前東超和PLG簽下5年合約，下一季還是以PLG球隊為主。

以目前PLG戰績來看，第一、二名為領航猿和台鋼獵鷹，但獵鷹主場為成功大學的體育館，平日可能比較難租借，屆時東超比賽恐怕得移師其他場地，陳建州說：「會有彈性，但基本上還是希望能在地化經營，這部分先跟東超報備。」

另外，陳建州透露，明天將舉行一場高峰會，邀請200多位亞洲籃球高層與會，週日的董事會將討論明年度事宜，除了已經確定會新增蒙古之外，預計會再增加隊伍，明年的架構會是12支球隊。

同時董事會將討論讓今年冠軍保留資格，陳建州說：「現在討論最多是今年的冠軍隊明年有機會參賽，像去年的千葉噴射機比較可惜，各聯盟的代表都滿認同這樣是很好的行銷方式。」

至於是否有可能邀請台灣另一個聯盟TPBL加入，陳建州說：「目前也沒有這個計畫，東超和我們是5年的協議，就是PLG的前2名要代表台灣出賽。」

另外，陳建州提到，東超冠軍獎金高達1百萬美元，等於是台幣3千多萬，對於很多台灣球隊而言是不無小補，「這也是一個收入，對台灣的企業、球團是個很好的方向，要長期的經營職業運動，要有亞洲的經營思維。」

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