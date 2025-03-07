中職》統一獅蒙德茲首次亮相投不滿1局 林岳平：內容其實還可以

蒙德茲。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天與台鋼雄鷹打熱身賽，梅賽斯、布雷克、蒙德茲3名洋投輪番上陣，蒙德茲首次亮相的帳面成績雖不理想，7局上雖被以二軍為主的台鋼打線攻出5分大局，總教練林岳平卻不擔心，只要逐漸適應並經過調整就會進入狀況。

梅賽斯開賽起讓台鋼6上6下，帳面上先發3局無安打無失分，有3次三振、1次保送，最快球速146公里；布雷克接手2.1局失1分，前2局也是6上6下，最快球速141公里。林岳平表示，梅賽斯最早報到，最快進入狀況很正常，布雷克在6局上1出局滿壘時被換掉，主要是球數控制的關係，目前兩人比較在狀況內，考量在開季前至少還有3次先發機會，等投球量來到4、5局再去評估。

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蒙德茲首次在自辦熱身賽登板，開局面對3人次就搞出滿壘，帳面上投0.2局失5分、挨4安有4四死球，最快球速143公里，林岳平表示，蒙德茲的球質還不錯，只是這場的節奏、控球都不是很順，加上有些球主審沒撿，導致球數一直處於落後，但被打的安打都是德州安打，「結果確實不好，但內容其實還可以，以洋投在春訓第1次出賽來說，這其實很正常。」

林岳平認為，蒙德茲在3位洋投中最晚來台，確實還需要一點時間調整，包括裁判的好球帶在內，要去適應的東西還有很多，但距離球季開打還有3週，出現這種現象其實不用太擔心，「他的球質還不錯，熱身賽的重點不在帳面成績，我們有看到他需要去調整的地方，球隊也更清楚應該如何協助他進入狀況。」

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