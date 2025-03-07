經典賽》西班牙最悲情 投打8國前段班卻遭台灣淘汰

西班牙隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025年經典賽資格賽今天正式落幕，在A組被台灣隊淘汰的西班牙隊，多項打擊數據都排名本屆資格賽最佳，卻在2月25日生死戰以3：6輸台灣無緣進會內賽，堪稱最悲情的球隊。

西班牙今年在A組首戰以12：5震撼登場，差點扣倒台灣隊，隔天「晚接午」跟尼加拉瓜鏖戰至延長賽，雖有許多超前比分的機會，卻都缺乏臨門一腳，以1分差惜敗，最終以分組第2跟台灣隊打生死戰，台灣隊火球男傾巢而出，加上西班牙致命失誤連發，最終以3：6遭淘汰。

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西班牙今年在資格賽合計有43支安打、5發全壘打、25分打點，3項打擊數據都是資格賽8國第一，打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率）排第2，只輸B組3連勝霸主哥倫比亞，甚至團隊防禦率2.23也只比哥倫比亞（0）和西班牙（0.62）還差，投打發揮前3名水準，最終卻無緣會內賽。

★2025年資格賽投打數據

【打擊率】

1 哥倫比亞 3成60

2 西班牙 3成14

3 巴西 2成83

4 台灣 2成71

【全壘打】

1 西班牙 5轟

2 台灣 3轟

3 哥倫比亞、德國、尼加拉瓜 1轟

【打點】

1 西班牙 25分

2 巴西 23分

3 德國 22分

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5 台灣 16分

【防禦率】

1 哥倫比亞 0.00

2 尼加拉瓜 0.62

3 西班牙 2.23

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5 台灣 5.25

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