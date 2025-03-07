UVL》轟34分的蕭宜正唸書、練球找平衡 陽明交大爆冷扳倒大仁

蕭宜正。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕113學年度UVL大專排球聯賽公開男一級複賽在泰山明志科大收兵，陽明交大收官日再扮「冷門製造機」，在蕭宜正貢獻34分下，以3：0打敗擁有5名台電球員的大仁科大。

運動神經發達的蕭宜正，從北安國中到內湖高工都是JHVL和HVL強權球隊，雖然選擇唸體育班，但想法超齡的他，國中便開始思考，是否該把排球當做生命的全部，一番長考後，他決定讓自己的人生有更多選擇權。

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為了鋪陳自己想要的未來，內湖高工期間他練球之餘也認真唸書，不只入選U18、U19與U20培訓隊，畢業後成為以體育專長，錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程的第二人，主修電機系。

電機系課程艱澀，還有很多原文書要看，他坦言，從零開始真的很辛苦，為了作專題也曾經兩、三天沒睡覺，但他不後悔。把北安國中教練張建邦貼在牆上的「做什麼，像什麼！」牢記在心裡的他說：「程度不好，就要花時間很認真地去做補強啊，這是自己選的路。」

選擇電機系，是因為他想跟雙親一樣，以後也進科技業服務。但想兼顧課業和排球委實不易，蕭宜正說：「很感謝教練給我很大的空間和時間，也認同學生球員還是要以課業為重，所以大一時我幾乎很少練球。」

大五的他目前大都是上午進實驗室，下午作重訓，晚上練完球後再讀書。自認並非時間管理大師的他說：「大一、大二時，唸書唸到凌晨3、4點是日常，大三課業逐漸步入正軌，並和企排連莊隊一起練球後，排球比重才變重。」

陽明交大連四年拿下公開男一級第五名，但今年3：2首勝上屆亞軍國北教大寫新史，對台師之戰則在歷經「翻牌之亂」後以2：3些微之差飲恨，總是向前看的他說：「撇開外在因素，我想的是，如果我能多得幾分就好了，一樣能贏。」

蕭宜正自認很幸運，一路走來沒碰到什麼壞人，遇到的都是貴人。「不只有可以一起打球的隊友，也有會拖著我一起瘋的同學，我很享受跟著隊友一起拚搏，從不被看好到享受比賽的感覺，很棒！」他

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