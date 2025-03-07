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東超》林書緯拿17分 國王不敵廣島蜻蜓只能拚季軍

2025/03/07 20:46

林書緯。（東亞超級聯賽提供）林書緯。（東亞超級聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽4強戰對決廣島蜻蜓，半場打完雖取得1分領先，但下半場失誤增加、攻守崩盤，即便林書緯拿下17分也無力帶隊贏球，最終國王以81：65落敗，無緣爭冠，只能週日季軍戰再拚。

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，由台、日4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金，這也是台灣首次有兩支職業隊挺進4強，締造新猷。

國王這季東超以B組第2晉級，強碰A組第1的廣島蜻蜓，這也是國王球星林書豪首度在東超4強亮相，但他因傷只能保守出擊，今天沒有先發。

兩隊開賽一度拉鋸，但在該節尾聲，林書緯連拿4分，加上簡祐哲接力得分，國王一度取得4分領先。林書豪在該節尾聲替補上陣，且他一登場就獲得滿場球迷歡呼，人氣相當高。

廣島蜻蜓在第2節後來居上，雙方你來我往，上半場國王進攻多點開花，桑尼和簡祐哲拿下全隊最高7分，林書緯和奧帝進帳6分，國王半場打完取得41：40領先。

不過，廣島蜻蜓在下半場攻勢轉趨積極，不僅超車還靠著渡部琉三分球一舉將領先擴大到8分差，隨後林書緯挺身而出飆進三分球助隊止血。只是廣島蜻蜓洋將艾文斯打得相當強勢，頻頻獲得罰球機會，助隊持續保有優勢，3節結束國王反倒以8分落後。

決勝節開賽，國王命中率不理想失誤也增加，被對手擴大到雙位數差距，雖然廣島蜻蜓洋將、今天拿下18分的布萊克希爾犯滿畢業，但國王也沒把握機會，無力扭轉戰局，只能週日季軍戰再拚。

國王今天團隊命中率僅36.5%，失誤多達15次，罰球把握度也不高只有62%的命中率，林書緯繳出全隊最高17分、4助攻，奧帝11分、10籃板次之。廣島蜻蜓方面，艾文斯貢獻最高20分、16籃板，渡部琉投進4顆三分球，拿下16分。

林書豪。（東亞超級聯賽提供）林書豪。（東亞超級聯賽提供）

簡祐哲。（東亞超級聯賽提供）簡祐哲。（東亞超級聯賽提供）

曼尼高。（東亞超級聯賽提供）曼尼高。（東亞超級聯賽提供）

桑尼。（東亞超級聯賽提供）桑尼。（東亞超級聯賽提供）

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