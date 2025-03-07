體壇》餐廳也有運動服飾好新鮮！ 戰神王律翔、特攻劉人豪分享看法

SPORTS NATION在「台灣運動文化展」發表全新潮流服飾與系列商品。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕位於台北大巨蛋的運動餐廳SPORTS NATION在「台灣運動文化展」發表全新潮流服飾與系列商品，要讓運動不只是一種競技，更是一種文化、態度和生活日常，對此，TPBL台新戰神王律翔、新北特攻劉人豪也分享看法。

台灣熱潮從去年巴黎奧運到世界棒球12強賽、今年經典賽資格賽，凝聚了無數運動文化愛好者的熱血與激情，除了親自到場觀賽外，運動餐廳也成為球迷聚會交流的第三空間。

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而運動餐廳SPORTS NATION也在今天舉行全新IP記者會，並邀請來台北台新戰神隊後衛王律翔、新北中信特攻隊後衛劉人豪，人氣啦啦隊Dora、安娜為活動站台，並進行全新商品展示。

王律翔表示，「很少看到飲食文化跟穿搭結合，對球員來說，除了場上表現、訓練，場外搭配也是一門學問，如何穿出自己的風格，而這也讓我多了一個選擇。」至於劉人豪則說，這樣的設計很新鮮，也是他很喜歡的風格。

SPORTS NATION運動餐廳為了讓運動場上的熱血拚勁能夠延續到場下的自我追求，希望透過「OFF！ELD」呈現OFF THE FIELD的場外形象，即使在比賽結束後，運動人的精神仍能在場外延續，這次推出的系列商品包含了籃球、棒球、足球、橄欖球運動球衣，以及休閒T恤和各項潮流配件，希望讓運動文化愛好者在場外也能夠展現自我追求的一面，並在日常生活中就能感受到運動所凝聚的強大能量。

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