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東超》不愧夜王！盧峻翔飆24分率領航猿闖冠軍戰 創台灣最佳紀錄

2025/03/07 23:24

領航猿闖冠軍戰。（東亞超級聯賽提供）領航猿闖冠軍戰。（東亞超級聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔今天在晚間9點10分開打的東亞超級聯賽4強戰中發威，攻下全場最高24分。兩隊激戰到末節，洋將伯朗在終場前50秒時命中關鍵三分球，助隊以71：64擊敗琉球黃金國王，闖進冠軍戰也締造台灣在東超史上最佳成績，週日將和廣島蜻蜓爭冠。

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，由台、日4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金，這也是台灣首次有兩支職業隊挺進4強，締造新猷。

A組第2的領航猿和黃金國王對決，今天吸引不少台灣球迷到場支持，首節在白曜誠和「夜王」盧峻翔聯手帶領下，一度取得雙位數領先。即便第2節國王迎頭趕上，但盧峻翔、丁恩迪輪流得分，讓球隊穩住陣腳，上半場盧峻翔一人包辦16分，助隊兩節打完暫時以37：28領先。

易籃後，領航猿持續發威，一度領先多達16分，但該節尾聲國王迎頭趕上，植松義也投進壓哨球，領航猿僅帶著1分領先進入決勝節。

國王荒川颯投進2分球助隊超前，隨後領航猿丁恩迪逮到機會灌籃，帶動球隊氣勢，伯朗接力飆進三分球，但國王很快反擊，雙方一度拉鋸。終場前1分半鐘，白曜誠站上罰球線，助隊擴大到4分領先，加上伯朗在最後50秒時的關鍵三分球，奠定勝基。

領航猿今天4人得分上雙，盧峻翔繳出全場最高24分、4籃板、2抄截，葛拉漢17分次之。

盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）

盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）

盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）盧峻翔。（東亞超級聯賽提供）

葛拉漢。（東亞超級聯賽提供）葛拉漢。（東亞超級聯賽提供）

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