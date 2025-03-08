奧爾良大師賽》「左手重砲」林俊易化解賽末點 逆轉李佳豪闖4強

林俊易。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽男單8強，於第二局化解自家人李佳豪1個賽末點，最終更以18：21、22：20、21：12逆轉，挺進4強。

世界排名14的林俊易本季最佳成績為印度公開賽8強，如今連勝馬來西亞選手詹俊為、印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）及李佳豪後，本季首次打進4強，將跟印度選手謝堤（Ayush Shetty），爭決賽席次。

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林俊易、李佳豪在此仗之前5次交手，林俊易3勝2敗稍占上風，近一次對壘為去年台北公開賽4強，林俊易奪下勝利，最終也在台北賽封王。

世界排名23的李佳豪開季前3站馬來西亞公開賽、印度公開賽、印尼大師賽都首輪出局，這次在法國連挫香港名將伍家朗、新加坡好手鄭加恆。

李佳豪在首局挾著一波11：2攻勢，先下一城；進入第二局，林俊易、李佳豪多次打成平手，李佳豪先來到20：19只差1分就能收下勝利，林俊易不僅成功化解輸球危機，更是後來居上延長戰線。

林俊易在決勝局從4：5落後，連掃7分奠定勝基，最終以逆轉方式奪下4強入場券，也是「羽球王子」王子維在今年印尼大師賽後，本季第2位打進超級巡迴賽4強的台灣男單。

本屆最大黑馬謝堤年僅19歲，他在8強賽以21：16、21：23、21：17拍落丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke）拉開差距，林俊易生涯則尚未跟謝堤交手過。

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