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網球》喬科維奇對穆雷執教有信心 印地安泉要走更遠

2025/03/08 07:11

穆雷和喬科維奇。（資料照，法新社）穆雷和喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕在昔日勁敵穆雷（Andy Murray）執教下，喬科維奇（Novak Djokovic）對於印地安泉網賽充滿信心，期待谷底反彈爭取佳績。

「我絕對希望在這裡走得更遠。」男、女共站的印地安泉，ATP為千分等級大師賽，男單首輪免戰的第6種子喬科維奇，迫不及待揮別上月杜哈爆冷一戰出局的陰霾，這位五冠王次輪初登場對手，將是淘汰澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）的荷蘭「幸運輸家」范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp），37歲的塞爾維亞老將說：「我已做了正確準備，最近訓練不錯，讓我們拭目以待，看看能夠走多遠。」

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，透露與英國教練穆雷的合作，至少將延續至紅土賽季，並希望在北美「陽光雙賽」的印地安泉、邁阿密展現成效，「我很享受與穆雷的關係，感覺我們仍在球場經歷相互了解的過程，與過去25年來認識彼此的方式不同。這對他來說是全新角色，也在探索如何取得好表現，非常高興能與穆雷一起來到這裡。」

穆雷曾獲3座大滿貫金盃，與喬科維奇、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）並稱「四巨頭」，這位去年退休的蘇格蘭名將，本季首度擔任教練，喬科維奇推崇他年初澳洲公開賽貢獻良多，「4強傷退令人遺憾，但從賽事角度來說，我自認打出或許是巴黎奧運以來最好的網球，這都歸功於我們的合作。」

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