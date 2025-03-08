MLB》大聯盟官網預測新賽季MVP 索托強壓大谷翔平成最大熱門

索托和大谷翔平。（資料照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網預測2025年賽季的MVP大熱門，看好以15年7.65億美元史上最貴合約轉戰大都會的明星強打索托（Juan Soto），強壓重拾二刀流的道奇巨星大谷翔平，勇奪新賽季的國聯MVP。

索托去年效力洋基時在美聯MVP票選排名第3，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）認為索托今年與大都會簽下天價合約，勢必會全力證明自己的價值。

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藍斯指出，索托是當今大聯盟最頂尖的打者之一，根據數據預測他有機會連續8年都繳出4成的上壘率，且至少有25轟和125次保送的紀錄，至今只有4人達成過，索托就是其中一人，並保有4次，排名史上第4多，僅次於大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）、「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的10次和「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的8次。藍斯預測索托總是能繳出MVP等級的身手，今年很有機會是他贏得生涯首座MVP的一年。

大谷翔平今年將重拾投打二刀流，大聯盟官網記者德羅薩（Theo DeRosa）指出，能夠看到大谷翔平展現強投豪打的身手，無疑是2025年最值得期待的事情之一，即使他去年沒有投球，仍然繳出54轟59盜的史無前例偉業，如果大谷能夠保持健康的話，將能夠挑戰MVP3連霸和生涯第4座MVP。

內文也預測海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）、釀酒人20歲大物喬里奧（Jackson Chourio）和勇士外野手哈里斯（Michael Harris II），有望成為爭奪國聯MVP的黑馬人選。

另外，美聯MVP大熱門由皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）的呼聲最高，去年美聯MVP、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）排名第2，位居第3名是金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）。

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