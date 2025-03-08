MLB》不是道奇？曾創單季56轟的「村神」 外媒曝洋基是他的首選

村上宗隆。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆，今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟舞台。根據《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）指出，村上宗隆想去西岸球隊，但他絕對願意去洋基隊。

麥凱恩在《Dodgers Nation》的播客節目中表示，「我和一些日職內部人士交談過，他們告訴我，他（村上宗隆）比較想去西岸打球，但到時候將是西岸球隊對決一支東岸的球隊，而這支球隊就是洋基隊。」

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麥凱恩提到，村上宗隆曾表示想挑戰道奇日本巨星大谷翔平，爭奪美職全壘打王，而他可能更傾向對決大谷，而不是與他同隊。

「他傾向去西岸，但他肯定願意與紐約洋基簽約。」麥凱恩說，「如果要我選的話，我認為洋基隊是最有可能簽下他的球隊。我想目前對他來說，洋基是他的首選。」

現年25歲的村上宗隆上季出賽143場，交出33轟、86分打點，打擊率2成44的成績，去年摘得中央聯盟全壘打王和打點王。

村上宗隆曾在2022年創下單季56轟壯舉，超越名將王貞治保持的日職本土選手單季最多轟紀錄。村上宗隆生涯三度摘得央聯全壘打王、兩度奪得央聯年度MVP。

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