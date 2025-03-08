晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不是道奇？曾創單季56轟的「村神」 外媒曝洋基是他的首選

2025/03/08 08:05

村上宗隆。（資料照，法新社）村上宗隆。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆，今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟舞台。根據《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）指出，村上宗隆想去西岸球隊，但他絕對願意去洋基隊。

麥凱恩在《Dodgers Nation》的播客節目中表示，「我和一些日職內部人士交談過，他們告訴我，他（村上宗隆）比較想去西岸打球，但到時候將是西岸球隊對決一支東岸的球隊，而這支球隊就是洋基隊。」

麥凱恩提到，村上宗隆曾表示想挑戰道奇日本巨星大谷翔平，爭奪美職全壘打王，而他可能更傾向對決大谷，而不是與他同隊。

「他傾向去西岸，但他肯定願意與紐約洋基簽約。」麥凱恩說，「如果要我選的話，我認為洋基隊是最有可能簽下他的球隊。我想目前對他來說，洋基是他的首選。」

現年25歲的村上宗隆上季出賽143場，交出33轟、86分打點，打擊率2成44的成績，去年摘得中央聯盟全壘打王和打點王。

村上宗隆曾在2022年創下單季56轟壯舉，超越名將王貞治保持的日職本土選手單季最多轟紀錄。村上宗隆生涯三度摘得央聯全壘打王、兩度奪得央聯年度MVP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中