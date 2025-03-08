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經典賽》日本武士破天荒舉行秋訓！記取12強對台灣的教訓加強1重點

2025/03/08 08:00

日本武士隊。（資料照，記者陳志曲攝）日本武士隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，根據日媒《中日體育》報導，日本武士隊將計劃在今年秋天舉行破例的強化集訓，據7日消息指出，集訓地點與確切日期仍在協調中，預計在秋季強化試合前選出集訓名單。

日本武士隊剛於6日結束與荷蘭的強化試合，總教練井端弘和表示，秋季強化試合的陣容將以經典賽名單為核心進行調整。報導指出，此次集訓的主要目的之一就是適應新規則，下屆經典賽將引進投球計時器，根據目前大聯盟規則，投手壘上無人時必須在15秒內出手；有跑者時為18秒，違規將自動判罰1壞球。

去年11月的世界12強棒球賽，日本隊首次體驗投球計時器的規則（賽制為壘上無人20秒內出手），在第二度交手台灣時，先發左投早川隆久因違規受到判罰，導致投球節奏大亂進而投出多達7次保送。日媒表示，日本隊必須適應這項國內未採用的規則，以免重蹈覆轍。

值得一提的是，台灣隊在這次首度導入大聯盟投球計時器的經典賽資格賽，一共超時6次，高居資格賽2組8支球隊最多。

報導也提到，若接下來經典賽也引進大聯盟加大壘包的規則，也將納入秋訓進行適應訓練。此外，由於旅美球員不會參與日本隊秋訓，因此並非所有參加秋訓的選手都能入選經典賽最終名單；而這次秋訓若成功舉行，也將是日本武士隊史首次。

經典賽資格賽昨天告一段落，會內賽20席全數出爐，台灣有可能與日本、南韓、澳洲、捷克同位於C組，對於要力拚衛冕的日本武士來說，也將是繼12強冠軍賽落敗後的復仇之戰。

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