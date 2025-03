MLB》讓他升！鄭宗哲「跨區辦案」超美技守備 隊友擊掌致意（影音）

鄭宗哲。(資料照,取自X)

〔體育中心/綜合報導〕海盜今天在春訓熱身賽以3:2擊敗費城人,效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲今天替補上場未獲得打擊機會,但在防守端出現一次美技守備,連隊友都忍不住與他擊掌致意。

今年是鄭宗哲第3年獲邀大聯盟春訓,本季目前累積15打席,敲出6支安打包含1轟,貢獻2分打點,打擊三圍.400/.412/.733,攻擊指數1.145。今天鄭宗哲在7局上替補上場守二壘,並再無人出局一、二壘有人情況下,馬上與隊友合力策動雙殺。

費城人接著輪到羅哈斯(Johan Rojas)打擊,他擊出篇游擊方向初速106.4英哩強勁滾地球,眼看海盜游擊手佩古洛(Liover Peguero)就要讓球穿出內野,鄭宗哲卻「跨區辦案」撲上前攔下這顆滾地球,起身後迅速將球甩向一壘,儘管彈道稍微偏差,但在一壘手史都華(DJ Stewart )救援下,成功抓下羅哈斯。鄭宗哲完成美技守備,退場時就連投手富默爾(Carson Fulmer)也與他擊掌。

鄭宗哲9局上再度輕鬆處理一顆平凡滾地球,抓下出局數。儘管沒有打擊機會,但鄭宗哲又一次展現大聯盟等級守備,先前大聯盟官網的球探報告就指出,鄭宗哲現在的守備已經能擔任大聯盟游擊手,同時有望在球隊需要時勝任內野中線的任務。

