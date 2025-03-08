MLB》讓他升！鄭宗哲「跨區辦案」超美技守備 隊友擊掌致意（影音）

鄭宗哲。（資料照，取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天在春訓熱身賽以3：2擊敗費城人，效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲今天替補上場未獲得打擊機會，但在防守端出現一次美技守備，連隊友都忍不住與他擊掌致意。

今年是鄭宗哲第3年獲邀大聯盟春訓，本季目前累積15打席，敲出6支安打包含1轟，貢獻2分打點，打擊三圍.400/.412/.733，攻擊指數1.145。今天鄭宗哲在7局上替補上場守二壘，並再無人出局一、二壘有人情況下，馬上與隊友合力策動雙殺。

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費城人接著輪到羅哈斯（Johan Rojas）打擊，他擊出篇游擊方向初速106.4英哩強勁滾地球，眼看海盜游擊手佩古洛（Liover Peguero）就要讓球穿出內野，鄭宗哲卻「跨區辦案」撲上前攔下這顆滾地球，起身後迅速將球甩向一壘，儘管彈道稍微偏差，但在一壘手史都華（DJ Stewart ）救援下，成功抓下羅哈斯。鄭宗哲完成美技守備，退場時就連投手富默爾（Carson Fulmer）也與他擊掌。

鄭宗哲9局上再度輕鬆處理一顆平凡滾地球，抓下出局數。儘管沒有打擊機會，但鄭宗哲又一次展現大聯盟等級守備，先前大聯盟官網的球探報告就指出，鄭宗哲現在的守備已經能擔任大聯盟游擊手，同時有望在球隊需要時勝任內野中線的任務。

Tsung-Che Cheng covered some serious ground on this one pic.twitter.com/8TD22JKiw0 — Young Bucs （@YoungBucsPIT） March 7, 2025

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