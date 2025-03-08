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日職》嚴厲警告「出怪聲者」？ 火腿新庄監督：別想上一軍

2025/03/08 09:15

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天在札幌市舉行「2025年開季特別派對」，火腿監督新庄剛志希望選手們不要疏忽準備，「如果有人鬧脾氣、或是破壞團隊和諧，我不會讓他們上（一軍）。」

日媒《Daily》報導，雖然會有選手無法進入一軍名單，新庄剛志表示，盼選手們必須隨時做好準備，「希望大家感覺到一軍和二軍沒有太大的區別。」

「在這裡鬧脾氣、或是破壞團隊和諧，我會把他們降至二軍，也沒有打算再把他們拉上來（一軍。）」新庄監督說道。

新庄剛志也提到開季先發陣容，目前只確定24歲好手野村佑希是第四棒打者，「而且是15場。」新庄開玩笑說，「如果連6打席沒有打出來，壓力肯定會很大吧？身高會不會變矮？」

新庄監督說明，「比起4打數4安打，我更想要關鍵時刻能擊出決定性的一擊，例如4打數1安2打點這樣的成績，如果能留下這樣的表現，我會繼續用他。」

野村佑希上季在一軍出賽56場，有2轟、9打點，打擊率2成50的成績。野村佑希在2023年打出生涯年，單季交出13轟、43分打點，打擊率3成09的表現。

野村佑希。（資料照，記者林正堃攝）野村佑希。（資料照，記者林正堃攝）

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