MLB》道奇先發輪值幾乎大致底定 美媒點出最大隱憂

道奇火球男梅伊。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇新賽季先發輪值幾乎已經大致底定，前4號先發投手已經確定，最後一個席位將由明星右投岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭，《洛杉磯時報》撰文點出道奇先發輪值的隱憂。

道奇新賽季先發輪值將由山本由伸、佐佐木朗希、2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成，岡索林和梅伊將爭奪第5號先發投手的位置。岡索林春訓2場比賽合計投3局無失分，本週在小聯盟基地的實戰投球練習表現也不錯，而梅伊表現起伏較大，出賽3場防禦率高達5.40，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為他還在調整狀態。

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對於自己在春訓的表現，梅伊認為目前自己還能競爭先發輪值，但必須先要累積投球局數，畢竟自己已經將近4年沒有正常投球，現在最需要的就是找回感覺。總教練羅伯斯坦言，教練團會仔細考慮和評估所有的可能性。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，大谷翔平回歸之前，道奇開季採用5人先發輪值，但山本由伸和佐佐木朗希每週都預計只投1場比賽，這也意味著球隊可能要安排「牛棚日」或其他的先發投手來頂替，梅伊也有可能開季從牛棚或是小聯盟出發。大谷翔平目前暫緩投球復健進度，球隊並未設置歸隊時間表，能否在5月重返大聯盟投手丘仍有許多變數。

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