晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇先發輪值幾乎大致底定 美媒點出最大隱憂

2025/03/08 09:09

道奇火球男梅伊。（資料照，今日美國）道奇火球男梅伊。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇新賽季先發輪值幾乎已經大致底定，前4號先發投手已經確定，最後一個席位將由明星右投岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭，《洛杉磯時報》撰文點出道奇先發輪值的隱憂。

道奇新賽季先發輪值將由山本由伸、佐佐木朗希、2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成，岡索林和梅伊將爭奪第5號先發投手的位置。岡索林春訓2場比賽合計投3局無失分，本週在小聯盟基地的實戰投球練習表現也不錯，而梅伊表現起伏較大，出賽3場防禦率高達5.40，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為他還在調整狀態。

對於自己在春訓的表現，梅伊認為目前自己還能競爭先發輪值，但必須先要累積投球局數，畢竟自己已經將近4年沒有正常投球，現在最需要的就是找回感覺。總教練羅伯斯坦言，教練團會仔細考慮和評估所有的可能性。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，大谷翔平回歸之前，道奇開季採用5人先發輪值，但山本由伸和佐佐木朗希每週都預計只投1場比賽，這也意味著球隊可能要安排「牛棚日」或其他的先發投手來頂替，梅伊也有可能開季從牛棚或是小聯盟出發。大谷翔平目前暫緩投球復健進度，球隊並未設置歸隊時間表，能否在5月重返大聯盟投手丘仍有許多變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中