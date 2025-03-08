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NBA》獨行俠再傳噩耗！繼厄文後又一好手報銷 明星AD歸期仍未定

2025/03/08 09:03

厄文與普羅斯珀。（資料照）厄文與普羅斯珀。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠再傳出壞消息，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，大前鋒「O-Max」普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）右手腕受傷，預計本季報銷。

22歲的普羅斯珀在2023年選秀會首輪第24順位被獨行俠相中，本季出賽52場（4場先發），場均上場11.2分鐘，貢獻3.9分2.4籃板。查拉尼亞指出，普羅斯珀右手腕嚴重受傷，預計需要進行手術，很可能被迫提前結束賽季。

另外，獨行俠表示，明星長人戴維斯（Anthony Davis）目前傷勢狀況每天都有好轉，但目前歸期依舊未定；而中鋒萊福利（Dereck Lively II）的復原狀況也持續進步，已經開始進行個人訓練。目前戴維斯與萊福利都將進行每週評估；至於另一位受傷的中鋒加佛德（Daniel Gafford）也有進步，預計2週後再次接受評估。

獨行俠本季飽受傷病困擾，除了上述禁區已經接近完全真空的狀態，日前最令犢迷扼腕的消息是，明星後衛厄文（Kyrie Irving）左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷。目前獨行俠32勝31敗，位居西部第10名。

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