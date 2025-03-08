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經典賽》台美混血好手有望打WBC！ 費爾柴德表態願為台灣出賽

2025/03/08 09:35

台美混血好手費爾柴德。（資料照，今日美國）台美混血好手費爾柴德。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊日前在經典賽資格賽成功晉級，取得會內賽門票，有望前進東京與C組日本、南韓等強隊一較高下。台灣隊有意邀請台裔大聯盟球員卡洛爾（Corbin Carroll）和費爾柴德（Stuart Fairchild）參賽，如今費爾柴德表態願意披上台灣隊戰袍。

經典賽參賽資格除了擁有該國國籍、永久居留權、在該國出生和具有申請該國國籍和護照資格之外，父母親擁有該國國籍、在該國出生也可以，2023年經典賽曾有意邀請卡洛爾和費爾柴德參賽，可惜他們為專心準備大聯盟春訓而婉拒，但未來有機會都願為台灣效力。

費爾柴德今天接受《中央社》採訪時表態想要代表台灣出賽，「如果一切順利，能加入台灣隊，絕對是一件很棒的事。」

台美混血的紅人隊28歲外野手費爾柴德在2017年選秀會以第2輪被紅人選中，2020年被交易至響尾蛇，隔年首度登上大聯盟，2022年季初響尾蛇指定讓渡，先後效力水手、巨人和紅人。過去兩年都待在紅人，上季出賽94場，貢獻8轟、30打點、13盜，打擊率為0.215。

台美混血好手費爾柴德。（資料照，美聯社）台美混血好手費爾柴德。（資料照，美聯社）

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