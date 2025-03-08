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經典賽》要組最強國家隊？ 南韓隊教頭赴美視察大聯盟韓裔戰將

2025/03/08 10:49

南韓隊教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）南韓隊教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在明年3月登場，南韓隊為了備戰經典賽，KBO（韓國棒球委員會）昨天宣布，教頭柳志炫將赴美到亞利桑那探訪美職春訓營，計畫觀看在大聯盟賽場活耀的南韓選手和韓裔好手，預計當地時間17日回國。

大聯盟主導的經典賽，為了將棒球推廣到世界各地，對國籍認定相對寬鬆，只要追溯祖父母輩為該國國籍血統，球員本身即使國籍不同，還是可以代表該國參賽。

目前效力美職球隊的南韓選手，包含巨人外野手李政厚、光芒游擊手金河成、海盜外野手裴智桓，道奇內野手金慧成、以及年僅20歲的火球男張賢碩等人。

李政厚。（資料照，法新社）李政厚。（資料照，法新社）

南韓媒體《體育朝鮮》提到「韓裔美籍球員」加入國家隊的可能性，像是韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）曾在2023年代表南韓隊參加經典賽。艾德曼去年幫助道奇奪世界大賽冠軍，季後與道奇簽一份5年7400萬美元合約續留。

美職賽場還有一些韓裔選手，像是遊騎兵30歲右投的丹寧（Dane Dunning），他的母親是韓國人；費城人31歲右投羅斯（Joe Ross）、紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、本季加盟韓職登陸者隊的右投懷特（Mitch White）等人，都擁有韓國血統。

紅襪隊外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）出生在南韓，他在出生後被送至南韓首爾的孤兒院，最後被一對美國夫婦收養。

2026年經典賽，南韓隊被分在C組，將碰上衛冕軍日本、澳洲、捷克、以及1支從資格賽出線的球隊，該分組賽事將在日本東京巨蛋舉行。若台灣隊被分在C組，將有望強碰南韓、日本。

南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，但自2013年經典賽起，連3屆經典賽都止步小組賽。

艾德曼。（資料照，今日美國）艾德曼。（資料照，今日美國）

丹寧。（資料照，美聯社）丹寧。（資料照，美聯社）

瑞福斯奈德。（資料照，法新社）瑞福斯奈德。（資料照，法新社）

羅斯。（資料照，法新社）羅斯。（資料照，法新社）

歐布萊恩。（資料照，今日美國）歐布萊恩。（資料照，今日美國）

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