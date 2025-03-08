MLB》二刀流大谷復出恐延後？ 道奇投教坦言5月回歸太樂觀

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，但目前暫停牛棚練投，放慢投球復健進度，今年「投手大谷」5月復出是否會延後，對此，投手教練普萊爾（Mark Prior）坦言，5月回歸有點過於樂觀。

大谷翔平自美國時間2月25日4度進牛棚練投30球之後，近期都沒有再進過牛棚，只有靠傳接球練習維持手感，以及確認手臂狀況。對於放慢大谷翔平投球復健進度，投手教練普萊爾表示，這是為了讓他專注打擊所做的決定，他要在東京海外開幕戰上場打擊，所以球團必須合理安排他的訓練計劃，確保他能夠保持最佳狀態。

請繼續往下閱讀...

普萊爾也透露此次調整是大谷翔平與訓練團隊商量後的決定，他是一名很特別的球員，一直在做別人無法做到的事情，去年的左肩傷勢並不輕，動了一場大手術，不過他的復健進度遠超預期，說實話，他目前的投球狀態已經非常出色，但在一般的情況下，大多數球員在經歷這樣的手術後需要更長的時間恢復，所以球團為了確保他能夠健康出賽，所以必須合理管理整個訓練計畫。

大谷預計要在東京開幕戰返美之後才會重返投手丘，但目前沒有具體時間表，總教練羅伯斯日前曾表示，大谷有望在5月復出，對此，普萊爾表示，5月只是一個比較樂觀的目標，球團希望他在這個時候能夠歸隊，但一切都必須按照計畫來進行，棒球比賽充滿許多變數，大谷會在適當的時候歸隊，而不是被限定在某個特定的日期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法