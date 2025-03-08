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MLB》洋基MVP新同學兩樣情！貝林傑開轟 高德史密特打擊率僅1成

2025/03/08 11:15

貝林傑開轟。（路透）貝林傑開轟。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天春訓熱身賽以8：7擊敗藍鳥，兩位MVP新同學表現大相逕庭，貝林傑（Cody Bellinger）敲出春訓第2轟，狀況持續維持高檔；高德史密特（Paul Goldschmidt）則是3打數繳白卷，春訓打擊率跌破2成。

休季透過交易轉戰洋基的貝林傑，今天1局下就砲轟前日職中日龍洋投羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），第2打席敲出一壘安打，第3打席敲出飛球出局。總計貝林傑今天3打數2安打包含1轟，貢獻1分打點，目前春訓打擊率高達0.476，攻擊指數1.286。

反觀以1年1250萬美元合加盟洋基的高德史密特持續低迷，首打席遭到三振，第2打擊敲出滾地球出局，第3打席擊出內野不營養飛球出局。合計高德史密特此役3打數0安打，吞下1K，目前春訓打擊率僅0.182，攻擊指數0.546。

洋基打線今天敲出3發全壘打，包含威爾斯（Austin Wells）、貝林傑與佩雷拉（Everson Pereira）；洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今則是3打數0安打，苦吞2K，目前春訓打擊率0.200。另外，明星右投史卓曼（Marcus Stroman）先發3局被敲2安包含1轟，送出2K失1分，春訓防禦率6.75。

高德史密特。（資料照）高德史密特。（資料照）

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