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NBA》布里吉斯生涯新高46分做白工 騎士險勝黃蜂13連勝到手

2025/03/08 11:02

布里吉斯。（今日美國）布里吉斯。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕黃蜂今在主場迎戰騎士，雖然布里吉斯（Miles Bridges）轟出生涯新高46分，仍不敵6人得分超過雙位數的騎士，以117：118苦吞9連敗，騎士則締造13連勝。

已經取得季後賽門票的騎士今面對賽前8連敗的黃蜂陷入苦戰，布里吉斯前三節就砍下35分，幫助黃蜂緊咬戰局，在一度落後達13分之下，末節開始前追到83：87。

黃蜂決勝節開始不到3分鐘就靠薩隆（Tidjane Salaun）外線破網追平，隨後兩隊你來我往，黃蜂更一度在兩隊平手時打出10：1的小高潮，雙方在最後1分鐘仍是110：110的僵局，米契爾（Donovan Mitchell）外線出手落空後，杭特（De'Andre Hunter）搶到籃板補進2分，不過接下來布里吉斯在倒數8.1秒飆進3分彈，幫助黃蜂追到115：116只剩一分差。雖然米契爾倒數4.1秒2罰都沒進，但布里吉斯壓哨三分出手落空，也讓騎士終場以1分差險勝，維持連勝紀錄。

黃蜂今3人得分超過雙位數，布里吉斯貢獻46分、8籃板，小波爾（LaMelo Ball）13分、諾基奇（Jusuf Nurkic）12分、15籃板，兩隊今獲得的罰球機會懸殊，黃蜂21投16中，騎士51投43中。

米契爾繳出騎士全隊最高24分，葛蘭德（Darius Garland）20分次之，莫布里（Evan Mobley）19分、10籃板，J.艾倫（Jarrett Allen）14分、11籃板。

米契爾。（美聯社）米契爾。（美聯社）

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