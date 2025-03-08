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MLB》道奇大物左投熱身賽3局賞5K 藤浪1局無失分卻有2次四死球

2025/03/08 12:32

道奇大物左投羅布雷斯基。（今日美國）道奇大物左投羅布雷斯基。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇農場大物左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）今天在熱身賽交出3局無失分、賞5次三振的好投，韓籍二壘手金慧成交出1安、跑出1盜的成績，道奇最後以6比4擊敗水手。

羅布雷斯基是道奇農場第11號大物，這位24歲左投今天主投3.1局用58球，狂飆5次三振，被敲3安，沒有失分，另有1次保送。羅布雷斯基本季在熱身賽出賽4場，共投9.1局失2分、送出9次三振，防禦率僅1.93，每局被上壘率為0.75。

羅布雷斯基是在2021年美職選秀會獲道奇選進，去年短暫上到大聯盟，出賽8場戰績1勝2敗、防禦率5.70，共投36.1局賞26次三振，每局被上壘率為1.38。

金慧成今擔任先發第九棒游擊手，全場3打數1安、跑出1次盜壘成功，吞1次三振，跑回1分。金慧成本季在熱身賽出賽11場，共24打數敲4安，有1轟、1打點，打擊率1成67。

水手隊日本火球男藤浪晉太郎後援1局無失分，三振、保送各1次，另有1次觸身，共投22球只有8顆好球。藤浪今年在熱身賽出賽4場，共投3.2局失4分，防禦率9.82。

金慧成。（美聯社）金慧成。（美聯社）

水手隊日本火球男藤浪晉太郎。（美聯社）水手隊日本火球男藤浪晉太郎。（美聯社）

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