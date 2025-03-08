中職》統一獅公布年度主視覺 主場門票3/11全面開賣

統一獅年度主視覺。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕 統一獅主場開幕戰3月30日台南棒球場熱鬧開打，首戰迎戰台鋼雄鷹，目前上半季統一獅主場賽事於ibon售票系統熱賣中，目前到3.9 11:00止為2025獅卡PLUS會員優先購票，3.9 12:00~3.11 11:00為兆豐聯名卡優先購票，預計3.11 12:00起全面開賣。

今年二月球隊開訓活動公布年度口號「尚勇」迎接新球季，統一"尚勇"，不僅是統一獅的年度口號，更象徵著獅子軍的精神。那股燃燒不滅的信念，代表球員無畏無懼、奮戰到底的拼勁與球迷背後永遠的支持和堅信不移的信仰。

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今年度統一獅年度形象設計與與應對視覺形象整合（React Visual）設計共同合作，以尚勇霸氣為設計核心，安排統一獅隊長陳傑憲、林安可、郭俊麟、潘傑楷、邱智呈、陳重羽、蘇智傑、陳聖平及陳鏞基擔任主視覺角色，獅子軍展現來勢洶洶的氣勢，蓄勢待發的姿態與堅定的目光，有如獅子狩獵時緊盯獵物的兇狠眼神與霸氣，隨時準備發動攻勢，搭配狂野暴力的拼貼手法為背景，與氣勢凌人獅子軍相呼應，充分詮釋尚勇的獅子軍們絕不好惹。

迎接開幕戰系列，統一獅規劃3.30（日）17:05及4.3（四）16:05兩場台南棒球場假日賽事推出「尚勇開戰主題日」，首戰推出「統一尚勇年度主視覺形象拼圖」，而4.3推出「統一尚勇選手姓名吊飾組」，每場限量7000組，凡當日購票進場球迷均可排隊兌換，年度季票、鑽石席、家庭席、球探席、外野酷炫席均保留贈品兌換，歡迎大家踴躍進場參與統一獅尚勇開幕戰系列主題活動，當天場外活動也將規劃一系列好玩尚勇主題活動，屆時邀請球迷朋友一起進場體驗各式好玩遊戲關卡，闖關拿好禮。

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